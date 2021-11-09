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Икарди, Ляказетт и Марсьяль попали в шорт-лист Ювентуса
Альтернативы страйкеру из "Фиорентины"
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
"Ювентус" хочет усилить линию атаки Душаном Влаховичем из "Фиорентины". Если дорогостоящий трансфер не удастся, в клубе рассматривают длинный список альтернативных вариантов, сообщает Calciomercato.com.
Главная цель туринского клуба – Влахович, но "Юве" подготовили список альтернативных кандидатур на случай, если сделка по 21-летнему форварду сорвется.
В него вошли Мауро Икарди ("ПСЖ"), Дарвин Нуньес ("Бенфика"), Александр Ляказетт ("Арсенал"), Антони Марсьяль ("Манчестер Юнайтед"), Джанлука Скамакка ("Сассуоло") и Лоренцо Лукка ("Пиза").
Влахович провел в этом сезоне 13 матчей, в которых забил 10 голов и отдал 1 голевую передачу. Transfermarkt оценивает форварда в 50 миллионов евро.
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