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Икарди, Ляказетт и Марсьяль попали в шорт-лист Ювентуса

Италия
(1 голосов)

Альтернативы страйкеру из "Фиорентины"

Икарди, Ляказетт и Марсьяль попали в шорт-лист Ювентуса

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

"Ювентус" хочет усилить линию атаки Душаном Влаховичем из "Фиорентины". Если дорогостоящий трансфер не удастся, в клубе рассматривают длинный список альтернативных вариантов, сообщает Calciomercato.com.

Главная цель туринского клуба – Влахович, но "Юве" подготовили список альтернативных кандидатур на случай, если сделка по 21-летнему форварду сорвется.

В него вошли Мауро Икарди ("ПСЖ"), Дарвин Нуньес ("Бенфика"), Александр Ляказетт ("Арсенал"), Антони Марсьяль ("Манчестер Юнайтед"), Джанлука Скамакка ("Сассуоло") и Лоренцо Лукка ("Пиза").

Влахович провел в этом сезоне 13 матчей, в которых забил 10 голов и отдал 1 голевую передачу. Transfermarkt оценивает форварда в 50 миллионов евро.

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В статье: Ювентус (Турин) Мауро Икарди Александр Лаказетт Фиорентина (Флоренция) Антони Марсьяль Душан Влахович
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Источник:
calciomercato.com

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Комментарии (2)
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Андрей (Odessa)
09.11.2021 в 21:24
Все трое не выходят в старте. Юве экономит?
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Віктор Бокасса (Betwmount)
09.11.2021 в 19:34
А Ладіслао Супряггіні?
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