Кьеллини о Суперлиге: Игрок класса "Юве" хочет играть на более высоком уровне

Защитник "Ювентуса" Джорджо Кьеллини высказался о создании европейской Суперлиги. "Мы достигли точки невозврата", – сказал он в интервью DAZN.

"Мы с президентом (Андреа Аньелли) говорили об этом несколько лет. Будущее европейского футбола все больше и больше зависит от международных соревнований, а не национальных чемпионатов. При всем уважении, игрок класса "Юве" хочет играть на более высоком уровне. Спортсмены нашего уровня и, возможно, болельщики хотят видеть больше матчей на европейском уровне.

Мы достигли точки невозврата. Организации, клубы и игроки должны встретиться, чтобы реформировать календарь и создать новые соревнования, чтобы перезапустить этот вид спорта, который остается самым красивым в мире, но может стать еще лучше", – сказал Кьеллини.

Напомним, что ранее осенью испанский суд обязал УЕФА отменить и предотвратить любые взыскания и наказания против клубов-участников Суперлиги.