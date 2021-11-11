"Ты не должен ничего доказывать". Форвард сборной Италии рассказал, как именно его мотивировал Манчини

Нападающий "Лацио" и сборной Италии Чиро Иммобиле прокомментировал критику от футбольной общественности за выступления в составе "Скуадры Адзурры". Отметим, что Иммобиле на данный момент – лучший бомбардир Серии А (10 голов в 11 матчах).

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"Критика – часть игры, когда выходишь на поле в футболке сборной Италии. Я всегда стараюсь сделать все возможное для клуба и сборной. Не буду отрицать, что бывают и сложности, моя статистика в сборной не такая, как в "Лацио", но иметь везде одинаковые цифры – нереально. За сборную мы проводим 7-8 матчей в год. И я бы хотел забивать столько же за сборную".