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"Ты не должен ничего доказывать". Форвард сборной Италии рассказал, как именно его мотивировал Манчини

Италия
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(2 голосов)

Роберто – прекрасен

"Ты не должен ничего доказывать". Форвард сборной Италии рассказал, как именно его мотивировал Манчини

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Лацио" и сборной Италии Чиро Иммобиле прокомментировал критику от футбольной общественности за выступления в составе "Скуадры Адзурры". Отметим, что Иммобиле на данный момент – лучший бомбардир Серии А (10 голов в 11 матчах).

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"Критика – часть игры, когда выходишь на поле в футболке сборной Италии. Я всегда стараюсь сделать все возможное для клуба и сборной. Не буду отрицать, что бывают и сложности, моя статистика в сборной не такая, как в "Лацио", но иметь везде одинаковые цифры – нереально. За сборную мы проводим 7-8 матчей в год. И я бы хотел забивать столько же за сборную".

"Бывает обидно, что ко мне относятся не так, как к другим. Иногда чувствую, словно я не был частью сборной, которая выиграла чемпионат Европы. Я знаю, что должен забивать больше, но я доволен своей игрой. Пока команда побеждает, я всем доволен. Да, ко мне нужен подход, я должен чувствовать себя важной частью проекта, но это относится ко всем футболистам. Манчини и его штаб всегда стараются понять, что мне нужно для того, чтобы показывать свою лучшую игру. В сентябре Роберто сказал мне: "Запомни, ты чемпион Европы и никому не должен ничего доказывать".

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В статье: Роберто Манчини Чиро Иммобиле Лацио (Рим) Евро чемпионат Европы
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Источник:
Football Italia

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Комментарии (1)
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Andriy86 (Київ)
11.11.2021 в 15:05
Mancini is a perfect manager for me
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