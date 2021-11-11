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"Ты не должен ничего доказывать". Форвард сборной Италии рассказал, как именно его мотивировал Манчини
Роберто – прекрасен
Getty Images / Global Images Ukraine
Нападающий "Лацио" и сборной Италии Чиро Иммобиле прокомментировал критику от футбольной общественности за выступления в составе "Скуадры Адзурры". Отметим, что Иммобиле на данный момент – лучший бомбардир Серии А (10 голов в 11 матчах).
"Критика – часть игры, когда выходишь на поле в футболке сборной Италии. Я всегда стараюсь сделать все возможное для клуба и сборной. Не буду отрицать, что бывают и сложности, моя статистика в сборной не такая, как в "Лацио", но иметь везде одинаковые цифры – нереально. За сборную мы проводим 7-8 матчей в год. И я бы хотел забивать столько же за сборную".
"Бывает обидно, что ко мне относятся не так, как к другим. Иногда чувствую, словно я не был частью сборной, которая выиграла чемпионат Европы. Я знаю, что должен забивать больше, но я доволен своей игрой. Пока команда побеждает, я всем доволен. Да, ко мне нужен подход, я должен чувствовать себя важной частью проекта, но это относится ко всем футболистам. Манчини и его штаб всегда стараются понять, что мне нужно для того, чтобы показывать свою лучшую игру. В сентябре Роберто сказал мне: "Запомни, ты чемпион Европы и никому не должен ничего доказывать".
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