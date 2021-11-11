Лидер обороны Милана: Нет другого места, где я бы предпочел быть сейчас. Это идеальный клуб для меня

Защитник "Милана" Симон Кьер отметил, что может закончить карьеру в стане "россонери". Цитирует Симона BT со ссылкой на Milannews.

"Возможно, я мог бы здесь закончить свою карьеру. Нет другого места, где я бы предпочел быть сейчас. Мне все идеально подходит: товарищи по команде, тренер и наш стиль игры. Это идеальный клуб для меня. Мои сыновья и жена счастливы в Милане".

Кьер присоединился к "россонери" в январе 2020 года, перейдя из "Аталанты". В октябре этого года 32-летний футболист подписал новый контракт до июня 2024 года. Он сыграл 68 матчей за "россонери", забил один гол.