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Россиянин Миранчук может стать первым трансфером Дженоа при Шевченко
Генуэзцы намерены арендовать хавбека
Getty Images
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Миранчук может стать первым трансфером "Дженоа" после назначения Андрея Шевченко на пост главного тренера, сообщает Calciomercato.com - итальянский клуб всерьез думает об аренде 26-летнего хавбека в январе.
Отметим, что в текущем сезоне Миранчук в 6 матчах Серии А сделал один голевой пас.
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Источник:Сalciomercato
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