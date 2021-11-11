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Россиянин Миранчук может стать первым трансфером Дженоа при Шевченко

Италия
Обновлено
(2 голосов)

Генуэзцы намерены арендовать хавбека

Россиянин Миранчук может стать первым трансфером Дженоа при Шевченко

Getty Images

Новина українською

"Дженоа" проявляет интерес к российскому хавбеку "Аталанты" Алексею Миранчуку.

Миранчук может стать первым трансфером "Дженоа" после назначения Андрея Шевченко на пост главного тренера, сообщает Calciomercato.com - итальянский клуб всерьез думает об аренде 26-летнего хавбека в январе.

Отметим, что в текущем сезоне Миранчук в 6 матчах Серии А сделал один голевой пас.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Алексей Миранчук Дженоа (Генуя)
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Источник:
Сalciomercato

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Комментарии (16)
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Red_Cat (Салоники)
11.11.2021 в 21:48
Миранчук - это украинская фамилия. может быть он окажется НЕ ватником?
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0
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
11.11.2021 в 20:23
Ну конечно, Сапату же не отдадут. На тебе, Боже, что нам не гоже. Шева начинает трансферную работу с тупости.
Ответить
+1
-1
Запорізьке Торпедо (zp)
11.11.2021 в 19:45
зачем, интересно? чтобы было с кем по-хрюсски гаварить в Генуе? полено поленом
Ответить
+6
-9
avatar
ascent (Луксор)
11.11.2021 в 20:05
Зачем ты обижаешь миллионы людей, говорящих на русском языке (в том числе и в Украине)? Или они для тебя 2-го сорта?
Ответить
+6
-4
Vroobydov
11.11.2021 в 20:16
Да он обычный нацист - животное, которое хочет быть выше других и считает что что-то даёт ему право таким быть.
+5
-3
Volder (Ков)
11.11.2021 в 20:30
Миллионы так называемых говорящих по русски - это украинцы которые сознательно отказались от родного украинского языка, они сами выбрали этот путь, и хай обижаться только на себя!
+2
-6
Olegyurchak (Хмельницький )
11.11.2021 в 20:58
Это население.
+2
-2
Саня Лиман (Днепр)
11.11.2021 в 22:23
Недоразвитые не понимают различия между родным языком и государственым
0
0
5ata4ok (Харьков)
11.11.2021 в 20:30
по-хрюски разговариваешь только ты, свинья
Ответить
+5
-3
Volder (Ков)
11.11.2021 в 20:31
Все свиньи ховорят по хрюськи! Они же отказались от ридной мовы
+4
-4
Саня Лиман (Днепр)
11.11.2021 в 22:24
Вордер ты упоротый тормоз.
0
-1
Одессамама (Одесса)
11.11.2021 в 19:41
Да он мёртвый в этом сезоне и практически не играет в Аталанте. Да и сейчас в матче с Кипром чудит и пока самый худший игрок на поле.
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+2
-1
Ramses_ua (Запоріжжя)
11.11.2021 в 19:01
Маскаляку на гиляку
Ответить
+8
-7
max_lugansk (Луганск)
11.11.2021 в 20:45
На жаль усі гиляки підуть на опалювальний сезон. Гиляку треба буде закупати у сусідів :) Тоді вже маскаляку на березу або на бульбу. Але бульба теж не дешева... залишається тільки береза :)
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+1
-2
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
11.11.2021 в 18:52
Дооооолго ещё нам эту чушь придётся читать про ВОЗМОЖНЫЕ трансферы.....
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+4
-4
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Динамiт (Василькiв)
11.11.2021 в 19:46
Птиця не бзди !
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+1
-5


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