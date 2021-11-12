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Звезда Наполи может переехать в МЛС

Италия
(1 голосов)

В Неаполе ему предлагают продлить контракт на ухудшенных условиях

Звезда Наполи может переехать в МЛС

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Нападающий и капитан "Наполи" Лоренцо Инсинье активно контактирует с представителями канадского "Торонто", сообщает Gianlucadimarzio.com. В италии ему предлагают продлить контракт с понижением зарплаты.

Текущее соглашение игрока с "неаполитанцами" истекает следующим летом.

Игрок получил щедрое предложение от "Торонто", решительно настроенного подписать капитана неаполитанцев.

Канадский клуб готов удовлетворить требования Инсинье в части зарплаты и в этом аспекте имеет преимущество в борьбе с "Наполи". Представитель "Торонто" был в Неаполе 2 недели назад, стороны активно контактируют.

Нынешняя команда Лоренцо предлагает ему подписать новое соглашение на 3,5 млн евро в год плюс бонусы в размере 1,5 млн евро. Фиксированная часть в данном случае ниже, чем по текущему контракту, а бонусные выплаты, как отмечается, нелегко будет получить.

В этом сезоне Лоренцо провел 14 матчей, забил 5 голов и отдал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает нападающего в 48 миллионов евро.

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В статье: Наполи (Неаполь) Лоренцо Инсинье Торонто (Канада)
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Источник:
gianlucadimarzio.com

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Комментарии (1)
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Dimka26 (Чернигов)
12.11.2021 в 00:36
рановато что-то
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