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Тотти: Рома должна положиться на Жозе. Он отличный тренер, мотиватор и менеджер
Итальянец выражает доверие Моуриньо
Легендарный нападающий "Ромы" Франческо Тотти дал комментарий о главном тренере "волков" Жозе Моуринью.
"Будет ошибкой сказать, что проблема в Моуринью. Дело не в нем. Все нынешние тренеры чемпионата Италии вместе не выиграли столько, сколько выиграл Моуринью. Нужно снять шляпу перед ним.
"Рома" должна положиться на Жозе. Он — отличный тренер, мотиватор, менеджер. Он знает, как работать с командой, что делать и что говорить. Мы должны довериться ему", – сказал Тотти.
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Источник:Football Italia
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Комментарии (1)
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storm_ua (Николаев)
14.11.2021 в 16:26
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