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Тотти: Рома должна положиться на Жозе. Он отличный тренер, мотиватор и менеджер

Италия
(1 голосов)

Итальянец выражает доверие Моуриньо

Тотти: Рома должна положиться на Жозе. Он отличный тренер, мотиватор и менеджер

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Легендарный нападающий "Ромы" Франческо Тотти дал комментарий о главном тренере "волков" Жозе Моуринью.

"Будет ошибкой сказать, что проблема в Моуринью. Дело не в нем. Все нынешние тренеры чемпионата Италии вместе не выиграли столько, сколько выиграл Моуринью. Нужно снять шляпу перед ним.

"Рома" должна положиться на Жозе. Он — отличный тренер, мотиватор, менеджер. Он знает, как работать с командой, что делать и что говорить. Мы должны довериться ему", – сказал Тотти.

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В статье: Франческо Тотти Жозе Моуриньо Рома (Рим)
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Источник:
Football Italia

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Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
storm_ua (Николаев)
14.11.2021 в 16:26
Тоти ты идиот, принципы работы жозе безвозвратно устарели,он никак не хочет это признать.Все надеется что его провалы последних лет,всего лишь случайность...Его методики уровня середины 2000 ых, в современном футболе уже не работают
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