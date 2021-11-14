Куртуа не оставляет никаких шансов. Лунин может вскоре покинуть Реал

Украинский голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин может сменить клубную прописку. Игрок рассматривает возможность ухода из клуба в зимнее трансферное окно.

Украинец полностью проигрывает конкуренцию основному вратарю "сливочных" Тибо Куртуа. В то же время тренер команды Карло Анчелотти не дает ни одной возможности Андрею проявить себя. В нынешнем сезоне Лунин еще не появлялся на поле.

Как сообщает Marca, в подписании украинца заинтересованы французский "Лилль", а также испанские "Эспаньол" и "Гранада".