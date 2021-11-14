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Куртуа не оставляет никаких шансов. Лунин может вскоре покинуть Реал

Италия
Обновлено
(1 голосов)

Украинец не имеет игровой практики

Куртуа не оставляет никаких шансов. Лунин может вскоре покинуть Реал

Фото: realmadrid.com

Новина українською

Украинский голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин может сменить клубную прописку. Игрок рассматривает возможность ухода из клуба в зимнее трансферное окно.

Украинец полностью проигрывает конкуренцию основному вратарю "сливочных" Тибо Куртуа. В то же время тренер команды Карло Анчелотти не дает ни одной возможности Андрею проявить себя. В нынешнем сезоне Лунин еще не появлялся на поле.

Как сообщает Marca, в подписании украинца заинтересованы французский "Лилль", а также испанские "Эспаньол" и "Гранада".

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В статье: Тибо Куртуа Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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Источник:
Marca

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Комментарии (1)
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Michael-K (Івано-Франківськ)
14.11.2021 в 16:20
Давно пора валити звідти, відпочив і досить, а то всю кар'єру можна прос..ти...
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