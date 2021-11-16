Милан в ближайшее время подпишет новый контракт со Стефано Пиоли

Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли в ближайшее время продлит контракт с клубом, информирует Calciomercato. Стороны согласовали детали договора.

Сообщается, что в ближайшее время исполнительный директор "Милана" Иван Газидис вернется из рабочей поездки, после чего контракт будет официально подписан. Договор будет рассчитан до 2024 года с возможностью продления ещё на год, зарплата Пиоли составит € 3,5 млн за сезон плюс бонусы.

Напомним, Пиоли возглавил клуб в октябре 2019 года, сменив на этом посту Марко Джампаоло.