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Милан в ближайшее время подпишет новый контракт со Стефано Пиоли

Италия
(1 голосов)

Все детали контракта уже согласованы

Милан в ближайшее время подпишет новый контракт со Стефано Пиоли

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли в ближайшее время продлит контракт с клубом, информирует Calciomercato. Стороны согласовали детали договора.

Сообщается, что в ближайшее время исполнительный директор "Милана" Иван Газидис вернется из рабочей поездки, после чего контракт будет официально подписан. Договор будет рассчитан до 2024 года с возможностью продления ещё на год, зарплата Пиоли составит € 3,5 млн за сезон плюс бонусы.

Напомним, Пиоли возглавил клуб в октябре 2019 года, сменив на этом посту Марко Джампаоло.

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В статье: Стефано Пиоли Милан
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Комментарии (1)
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Виктор 2209 (Мехико)
16.11.2021 в 17:13
А как же Шева?!)Легенда ждет!А-у Милан!)
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