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Милан в ближайшее время подпишет новый контракт со Стефано Пиоли
Все детали контракта уже согласованы
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли в ближайшее время продлит контракт с клубом, информирует Calciomercato. Стороны согласовали детали договора.
Сообщается, что в ближайшее время исполнительный директор "Милана" Иван Газидис вернется из рабочей поездки, после чего контракт будет официально подписан. Договор будет рассчитан до 2024 года с возможностью продления ещё на год, зарплата Пиоли составит € 3,5 млн за сезон плюс бонусы.
Напомним, Пиоли возглавил клуб в октябре 2019 года, сменив на этом посту Марко Джампаоло.
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