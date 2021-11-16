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Чалханоглу рассказал, почему перешел в Интер
Игрок хотел нового вызова
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Полузащитник миланского "Интера" Хакан Чалханоглу рассказал, почему летом решил покинуть "Милан".
"Мой контракт истекал. Я провел 4 года в "Милане", я всех уважаю, поддерживаю связь с некоторыми игроками, и у меня отличные отношения с теми, кто все еще там. У меня нет разногласий с клубом. Но мне хотелось нового вызова, и я его получил. Я счастлив быть в "Интере", который выиграл Скудетто в прошлом году и играет в Лиге чемпионов", — приводит слова Чалханоглу Sky Italia
В сезоне-2021/22 Чалханоглу сыграл за команду 12 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал три результативные передачи..
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