Чалханоглу рассказал, почему перешел в Интер

Полузащитник миланского "Интера" Хакан Чалханоглу рассказал, почему летом решил покинуть "Милан".

"Мой контракт истекал. Я провел 4 года в "Милане", я всех уважаю, поддерживаю связь с некоторыми игроками, и у меня отличные отношения с теми, кто все еще там. У меня нет разногласий с клубом. Но мне хотелось нового вызова, и я его получил. Я счастлив быть в "Интере", который выиграл Скудетто в прошлом году и играет в Лиге чемпионов", — приводит слова Чалханоглу Sky Italia

В сезоне-2021/22 Чалханоглу сыграл за команду 12 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал три результативные передачи..