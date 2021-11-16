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Наполи подпишет новый контракт с Давидом Оспиной

Италия
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Итальянский клуб доволен работой колумбийского игрока

Наполи подпишет новый контракт с Давидом Оспиной

ESPN

Новина українською

"Наполи" предложил новый контракт вратарю команды Давиду Оспине, сообщает журналист Никола Скира в Twitter.

По информации источника, клуб готов предложить колумбийскому голкиперу соглашение сроком до 2024 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии вратарь провел за "Наполи" 10 игр, из которых 7 отстоял на ноль и пропустил 3 мяча.

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В статье: Наполи (Неаполь) Давид Оспина
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