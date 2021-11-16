Италия
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Наполи подпишет новый контракт с Давидом Оспиной
Итальянский клуб доволен работой колумбийского игрока
ESPN
"Наполи" предложил новый контракт вратарю команды Давиду Оспине, сообщает журналист Никола Скира в Twitter.
По информации источника, клуб готов предложить колумбийскому голкиперу соглашение сроком до 2024 года.
В нынешнем сезоне чемпионата Италии вратарь провел за "Наполи" 10 игр, из которых 7 отстоял на ноль и пропустил 3 мяча.
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