  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Рома представила третий комплект формы на сезон 2021/22
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Рома представила третий комплект формы на сезон 2021/22

Италия
(1 голосов)

Она немного отличается от прошлогодней

Рома представила третий комплект формы на сезон 2021/22

Roma

Новина українською

"Рома" презентовала третий комплект формы на текущий сезон. На футболке изображена эмблема в виде головы волка. Основной цвет экипировки желтый, рукава синие, с левого плеча вниз падает диагональная красно-синяя полоса.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Рома (Рим)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...