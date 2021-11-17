Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ювентус попытается подписать форварда Ривер Плейта
Хулиан Альварес заинтересовал каталонцев
Фото: soccer.ru
"Ювентус" интересуется нападающим "Ривер Плейта" Хулианом Альваресом, пишет Goal со ссылкой на ESPN.
По информации источника, клубы уже провели предварительные переговоры, итальянский клуб готов заплатить за 21-летнего аргентинца 15 миллионов евро и включить в сделку бонусные выплаты в размере 10 миллионов евро. При этом аргентинский клуб не хочет отпускать игрока меньше чем за 20 миллионов евро — суммы, прописанной в его контракте в качестве отступных.
На счету Альвареса 31 гол и 23 результативные передачи в 90 матчах за "Ривер Плейт".
Популярное сейчас
- Глупая провокация. Украинские фаны вывесили в Боснии перевернутый российский флаг
- Зинченко: Невероятный сэйв Бущана подтолкнул команду бежать вперед
- Украина - в плей-офф отбора ЧМ, молодежь и юноши тоже порадовали. Главные новости за 16 ноября
- Шевченко: Трансферы Миколенко и Зинченко? Это невозможно, лимит на игроков исчерпан
- Красотка дня. Невероятная жена Андрея Лунина. ФОТО
- Патриотично. Вратарь Динамо показал новую татуировку с логотипом клуба. ФОТО