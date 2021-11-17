Ювентус попытается подписать форварда Ривер Плейта

"Ювентус" интересуется нападающим "Ривер Плейта" Хулианом Альваресом, пишет Goal со ссылкой на ESPN.

По информации источника, клубы уже провели предварительные переговоры, итальянский клуб готов заплатить за 21-летнего аргентинца 15 миллионов евро и включить в сделку бонусные выплаты в размере 10 миллионов евро. При этом аргентинский клуб не хочет отпускать игрока меньше чем за 20 миллионов евро — суммы, прописанной в его контракте в качестве отступных.

На счету Альвареса 31 гол и 23 результативные передачи в 90 матчах за "Ривер Плейт".