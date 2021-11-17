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Ювентус попытается подписать форварда Ривер Плейта

Италия
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Хулиан Альварес заинтересовал каталонцев

Ювентус попытается подписать форварда Ривер Плейта

Фото: soccer.ru

Новина українською

"Ювентус" интересуется нападающим "Ривер Плейта" Хулианом Альваресом, пишет Goal со ссылкой на ESPN.

По информации источника, клубы уже провели предварительные переговоры, итальянский клуб готов заплатить за 21-летнего аргентинца 15 миллионов евро и включить в сделку бонусные выплаты в размере 10 миллионов евро. При этом аргентинский клуб не хочет отпускать игрока меньше чем за 20 миллионов евро — суммы, прописанной в его контракте в качестве отступных.

На счету Альвареса 31 гол и 23 результативные передачи в 90 матчах за "Ривер Плейт".

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В статье: Ювентус (Турин)
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