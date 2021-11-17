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Президент Серии А: В Италии политики доказывают, что ненавидят футбол
Всё дело в новых стадионах и посещаемости
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Президент Серии А Луиджи Де Сьерво раскритиковал итальянское правительство за существующие ограничения посещаемости, и помехи в строительстве новых стадионов в интервью газете Il Sole 24 Ore.
Посещаемость в чемпионате Италии сейчас ограничена из-за пандемии коронавируса – трибуны можно заполнять на 75%.
"Наша страна – одна из тех, где политики доказывают, что ненавидят футбол. Это видно по событиям, которые происходят.
Важно помнить, что Серия А – экономический двигатель всей системы. Наша позиция серьезна. Мы не просили правительство о финансовой помощи. Мы хотим лишь начать переговоры о реформах, которые позволят избавиться от несправедливых ограничений и добиться от нашего продукта большего.
Мы просим о возможности вернуться к конкуренции на международном рынке, не получая наказаний от собственного правительства", – сказал Де Сьерво.
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