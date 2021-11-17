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Пиоли: Я бы добавил в футбол тайм-ауты и чистое время

Италия
(1 голосов)

Ещё одна точка зрения на проблему недостатка коммуникации между игроками и тренером

Пиоли: Я бы добавил в футбол тайм-ауты и чистое время

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли высказался об общении с игроками во время матчей в интервью изданию Альфредо Педулла.

– Как вы общаетесь во время игр?

– Я бы хотел делать это чаще. Я бы ввел тайм-ауты в футболе. Еще бы я поддержал введение чистого времени.

Я бы добавил тайм-аут в середине первого тайма, чтобы ход игры стал более конкретным и точным с моим вмешательством. Все остальное я бы сказал в перерыве.

Я стараюсь сочетать тактические моменты с мотивацией, чтобы оставшаяся часть матча прошла хорошо, – сказал Пиоли.

Напомним, что Милан идет на втором месте в Серии А после 12 туров с 32 очками. Команда Пиоли уступает "Наполи" по дополнительным показателям.

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В статье: Стефано Пиоли Наполи (Неаполь) Милан
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Источник:
alfredopedulla.com

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Комментарии (1)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
17.11.2021 в 23:13
интересно будет, если намешать в кучу футбольные, хоккейные и баскетбольные правила - результативность можно повысить однозначно)) например, после 5 командных фолов в тайме каждый последующий будет наказываться штрафным ударом, например, с 15 м; гол, забитый из-за дуги 25 м, считается за два, 35 м - за три)))
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