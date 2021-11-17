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Пиоли: Я бы добавил в футбол тайм-ауты и чистое время
Ещё одна точка зрения на проблему недостатка коммуникации между игроками и тренером
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли высказался об общении с игроками во время матчей в интервью изданию Альфредо Педулла.
– Как вы общаетесь во время игр?
– Я бы хотел делать это чаще. Я бы ввел тайм-ауты в футболе. Еще бы я поддержал введение чистого времени.
Я бы добавил тайм-аут в середине первого тайма, чтобы ход игры стал более конкретным и точным с моим вмешательством. Все остальное я бы сказал в перерыве.
Я стараюсь сочетать тактические моменты с мотивацией, чтобы оставшаяся часть матча прошла хорошо, – сказал Пиоли.
Напомним, что Милан идет на втором месте в Серии А после 12 туров с 32 очками. Команда Пиоли уступает "Наполи" по дополнительным показателям.
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