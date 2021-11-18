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GdS: Милан собирается продлить контракт с Ибрагимовичем

Италия
(1 голосов)

Авторитетное издание сообщает о потенциальной пролонгации

GdS: Милан собирается продлить контракт с Ибрагимовичем

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Форвард сборной Швеции и "Милана" Златан Ибрагимович хочет еще на несколько лет задержаться в Италии. По информации La Gazzetta dello Sport, нападающий продлит трудовой договор с "россонери" до 2023-го.

Как сообщает источник, Златан встретится с руководством в начале следующего года (январь-февраль), чтобы обсудить возможность пролонгации контракта.

Напомним, ранее Ибрагимович играл за "Мальме", "Аякс", "Ювентус", "Интер", "Барселону", "ПСЖ", "МЮ" и "Лос-Анджелес Гэлакси".

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В статье: Златан Ибрагимович Милан
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Комментарии (2)
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Цап-царап (Харків)
18.11.2021 в 11:53
Большой куш...
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Віктор Бокасса (Betwmount)
18.11.2021 в 11:35
По формулі 5+2?
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