GdS: Милан собирается продлить контракт с Ибрагимовичем

Форвард сборной Швеции и "Милана" Златан Ибрагимович хочет еще на несколько лет задержаться в Италии. По информации La Gazzetta dello Sport, нападающий продлит трудовой договор с "россонери" до 2023-го.

Как сообщает источник, Златан встретится с руководством в начале следующего года (январь-февраль), чтобы обсудить возможность пролонгации контракта.

Напомним, ранее Ибрагимович играл за "Мальме", "Аякс", "Ювентус", "Интер", "Барселону", "ПСЖ", "МЮ" и "Лос-Анджелес Гэлакси".