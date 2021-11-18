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GdS: Милан собирается продлить контракт с Ибрагимовичем
Авторитетное издание сообщает о потенциальной пролонгации
Getty Images / Global Images Ukraine
Форвард сборной Швеции и "Милана" Златан Ибрагимович хочет еще на несколько лет задержаться в Италии. По информации La Gazzetta dello Sport, нападающий продлит трудовой договор с "россонери" до 2023-го.
Как сообщает источник, Златан встретится с руководством в начале следующего года (январь-февраль), чтобы обсудить возможность пролонгации контракта.
Напомним, ранее Ибрагимович играл за "Мальме", "Аякс", "Ювентус", "Интер", "Барселону", "ПСЖ", "МЮ" и "Лос-Анджелес Гэлакси".
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