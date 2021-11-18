Аталанта – Специя. АУДИО онлайн трансляция матча 13-го тура Серии А

Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок 13-го тура чемпионата Италии между "Аталантой" и "Специей".

Команда Малиновского против команды Коваленко! Гасперини подходит к возобновлению первенства с травмами ключевых исполнителей – недоступны Госенс, Толои и Хатебур. Та же проблема и у Мотты, поэтому наблюдать за ходами специалистов будет только интереснее. Пройдет ли поединок с украинским следом? Ждем ассистов или голов? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в субботу, 20 ноября – в 15:55 по киевскому времени.

Комментатор: Владимир Бусько

Режиссер трансляции: Влад Петрушевский