Генрих Мхитарян хочет покинуть Рому в ближайшее трансферное окно

Полузащитник "Ромы" Генрих Мхитарян недоволен своим положением в клубе, сообщает Goal со ссылкой на Corriere dello Sport.

По информации источника, 32-летнему армянину не нравится его роль и задачи на поле, из-за которых он реже принимает участие в атаках команды.

В сезоне-2021/22 футболист принял участие в 15 матчах команды, на его счету 2 гола и 3 результативных передачи.