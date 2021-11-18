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Генрих Мхитарян хочет покинуть Рому в ближайшее трансферное окно

Италия
(1 голосов)

Футболист недоволен своим положением в клубе

Генрих Мхитарян хочет покинуть Рому в ближайшее трансферное окно

Новина українською

Полузащитник "Ромы" Генрих Мхитарян недоволен своим положением в клубе, сообщает Goal со ссылкой на Corriere dello Sport.

По информации источника, 32-летнему армянину не нравится его роль и задачи на поле, из-за которых он реже принимает участие в атаках команды.

В сезоне-2021/22 футболист принял участие в 15 матчах команды, на его счету 2 гола и 3 результативных передачи.

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В статье: Генрих Мхитарян Рома (Рим)
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Комментарии (1)
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Caballero (DC)
18.11.2021 в 18:33
Гордий вірмен.
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