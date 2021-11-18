Райола ведет переговоры о новом контракте Романьоли в Милане

"Милан" ведет переговоры о новом контракте с защитником Алессио Романьоли. Игроку предложат 3,5-4 миллиона евро в год, сообщает Альфредо Педулла.

Также в контракте 26-летнего итальянца будут предусмотрены бонусы.

Фабрицио Романо уточняет, что агент игрока Мино Райола находится в Милане. Переговоры между сторонами идут.

Срок действующего соглашения Романьоли с "Миланом" истекает летом 2022 года.

В этом сезоне итальянец, выступающий за "Милан" с 2015 года, провел 11 матчей во всех турнирах.Портал Transfermarkt оценивает Алессио в 20 миллионов евро.