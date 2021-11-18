Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Райола ведет переговоры о новом контракте Романьоли в Милане
Россонери предлагают до 4 миллионов евро в год
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
"Милан" ведет переговоры о новом контракте с защитником Алессио Романьоли. Игроку предложат 3,5-4 миллиона евро в год, сообщает Альфредо Педулла.
Также в контракте 26-летнего итальянца будут предусмотрены бонусы.
Фабрицио Романо уточняет, что агент игрока Мино Райола находится в Милане. Переговоры между сторонами идут.
Срок действующего соглашения Романьоли с "Миланом" истекает летом 2022 года.
В этом сезоне итальянец, выступающий за "Милан" с 2015 года, провел 11 матчей во всех турнирах.Портал Transfermarkt оценивает Алессио в 20 миллионов евро.
#Romagnoli-#Milan: i rumors dei mesi scorsi avevano motivo di esistere soltanto con l’unica cosa che conta, l’incontro anticipato nei giorni scorsi. Il #Milan proporrà 3,5-4 a stagione più bonus— Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) November 17, 2021
Популярное сейчас
- Экс-футболист Александрии и Звезды умер в возрасте 42 лет из-за COVID-19
- Черноморец - Динамо: где и когда смотреть матч УПЛ
- "На что наиграл". Зинченко показал, как "тепло" его встретила дочь после победы сборной
- "Это был хороший тест". Шевченко – о победе Дженоа в спарринге
- Красотка дня. Невероятная жена Андрея Лунина. ФОТО
- Супруга Зубкова: Мой муж должен зарабатывать от 10 тысяч евро. Мне нужно три