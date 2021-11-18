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Райола ведет переговоры о новом контракте Романьоли в Милане

Италия
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Россонери предлагают до 4 миллионов евро в год

Райола ведет переговоры о новом контракте Романьоли в Милане

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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"Милан" ведет переговоры о новом контракте с защитником Алессио Романьоли. Игроку предложат 3,5-4 миллиона евро в год, сообщает Альфредо Педулла.

Также в контракте 26-летнего итальянца будут предусмотрены бонусы.

Фабрицио Романо уточняет, что агент игрока Мино Райола находится в Милане. Переговоры между сторонами идут.

Срок действующего соглашения Романьоли с "Миланом" истекает летом 2022 года.

В этом сезоне итальянец, выступающий за "Милан" с 2015 года, провел 11 матчей во всех турнирах.Портал Transfermarkt оценивает Алессио в 20 миллионов евро.

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В статье: Мино Райола Милан Алессио Романьоли
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