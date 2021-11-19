Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Компьютеры итальянцев в опасности? Ювентус – 6-й по популярности пароль на Апеннинах
А что там с другими клубами?
Getty Images / Global Images Ukraine
Cервис управления паролями NordPass провел собственное исследование о самых популярных паролях в 2021 году. Проанализировано было 4 терабайта данных в 50 разных странах, в отчет попала и Италия, как сообщает Sportmediaset.
Стало известно, что одними из самых популярных паролей среди итальянских пользователей являются слова "Ювентус" (Juventus, 6-е место в рейтинге) и "Наполи" (Napoli, 10-я позиция в отчете).
Забавно, что самый распространенный пароль в Италии – "нержавеющие" 123456. Чтобы злоумышленник подобрал пароль к топ-10 в Италии, ему потребуется меньше секунды.
Популярное сейчас
- Шахтёр и Динамо делят первое место, Заря - третья. Таблица УПЛ 2021/22
- "Не давал мне играть". Экс-игрок Шахтера хотел покинуть клуб из-за Луческу
- Не могу назвать его мужчиной. Даша Савина высказалась про Дениса Попова
- "Это был хороший тест". Шевченко – о победе Дженоа в спарринге
- Красотка дня. Невероятная жена Андрея Лунина. ФОТО
- Патриотично. Вратарь Динамо показал новую татуировку с логотипом клуба. ФОТО