Компьютеры итальянцев в опасности? Ювентус – 6-й по популярности пароль на Апеннинах

Cервис управления паролями NordPass провел собственное исследование о самых популярных паролях в 2021 году. Проанализировано было 4 терабайта данных в 50 разных странах, в отчет попала и Италия, как сообщает Sportmediaset.

Стало известно, что одними из самых популярных паролей среди итальянских пользователей являются слова "Ювентус" (Juventus, 6-е место в рейтинге) и "Наполи" (Napoli, 10-я позиция в отчете).

Забавно, что самый распространенный пароль в Италии – "нержавеющие" 123456. Чтобы злоумышленник подобрал пароль к топ-10 в Италии, ему потребуется меньше секунды.