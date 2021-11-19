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Компьютеры итальянцев в опасности? Ювентус – 6-й по популярности пароль на Апеннинах

Италия
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А что там с другими клубами?

Компьютеры итальянцев в опасности? Ювентус – 6-й по популярности пароль на Апеннинах

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Cервис управления паролями NordPass провел собственное исследование о самых популярных паролях в 2021 году. Проанализировано было 4 терабайта данных в 50 разных странах, в отчет попала и Италия, как сообщает Sportmediaset.

Стало известно, что одними из самых популярных паролей среди итальянских пользователей являются слова "Ювентус" (Juventus, 6-е место в рейтинге) и "Наполи" (Napoli, 10-я позиция в отчете).

Забавно, что самый распространенный пароль в Италии – "нержавеющие" 123456. Чтобы злоумышленник подобрал пароль к топ-10 в Италии, ему потребуется меньше секунды.

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В статье: Ювентус (Турин) Серия А Чемпионат Италии Наполи (Неаполь)
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Источник:
sportmediaset.mediaset.it

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