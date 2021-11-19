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Тео Эрнандес будет получать в 3 раза больше по новому контракту

Италия
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Футболист продлит контракт

Тео Эрнандес будет получать в 3 раза больше по новому контракту

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Защитник "Милана" Тео Эрнандес завершает переговоры с клубом о продлении контракта, сообщает инсайдер Николо Скира. Действующее соглашение футболиста с "россонери" рассчитано до 2024 года.

Итальянцы предложили футболисту новое соглашение до июня 2026 года. Красно-черные поднимут зарплату французу с 1,5 до 4,5 миллиона евро в год. Стороны близки к подписанию нового контракта.

В текущем сезоне 24-летний защитник сыграл 12 матчей во всех турнирах, записав на свой счет 1 гол и 3 результативные передачи.

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В статье: Милан Тео Эрнандес
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