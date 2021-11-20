  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Серия А. Малиновский забивает, Аталанта громит Специю Коваленко
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Серия А. Малиновский забивает, Аталанта громит Специю Коваленко

Италия
Обновлено
(1 голосов)

Полная победа Руслана над Виктором

Серия А. Малиновский забивает, Аталанта громит Специю Коваленко

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Серия А. 13-й тур

Бергамо. "Гевисс Стадиум"

"Аталанта" - "Специя" 5:2

Голы: Пашалич 18, 41, Сапата 38 (пен.), Муриэль 83, Малиновский 89 - Нзола 11, 90+1

"Аталанта": Муссо, Толой, Паломино, Джимсити, Дзаппакоста (Скальвини 87), Де Роон, Коопмейнерс (Пессина 61), Меле, Пашалич (Пикколи 87), Иличич (Малиновский 61), Сапата (Муриэль 79)

"Специя": Проведель, Амиан, Эрлич, Христов, С. Бастони, Сала (Реца 64), Коваленко (Э. Колли 64), Маджоре, Нзола, Верде (Манай 52), Гьяси (Подгоряну 81)

Предупреждения: Коопмейнерс 10, Пашалич 71 - Гьяси 5, Сала 36, Христов 49

Несмотря на четвёртое место, в "Аталанте" тревожатся, признают, что по уровню игры отстают от своего стандарта. Особенно в обороне, пропустившей девять мячей в шести предыдущих матчах. И дома, где в лиге выиграла лишь один матч из шести и набрала шесть очков, уже и проиграла дважды, и еле спасалась от поражения, и теряла победу в добавленное время. С другой стороны, "Специя" в гостях выступает ещё хуже. В целом команда Тьяго Мотты в последних пяти турах добавила, набрала семь очков, однако все - на родном стадионе.

"Специя" играла в своём стиле, смело. Уступила мало по владению мячом. Пыталась отвечать атакой на атаку, ударом на удар. Впрочем, это ее и погубило. Хотя не сразу. Интересная атака, в которой участвовал и Виктор Коваленко, завершилась ударом Верде издали. Муссо отбил неуклюже, в перекладину, и Нзола слета добил. Однако Дзаппакоста быстро прорвался справа и выложил Пашаличу. А затем в двух контратаках прорвался в своём танковом стиле Дуван Сапата. Он выложил левее Меле и Пашаличу. Датчанин попал в руку Сале, хорват - низом в ворота.

Следует отметить, что пенальти Розарио Абиссо назначил лишь после пересмотра видео. И что исполнил его Дуван плохо, низом по центру. Однако арбитр заметил ранний вход соперников в штрафную и попросил перебить. Тут уже колумбиец выстрелил под перекладину.

В начале второго тайма "Специя" уже владела мячом чаще, чем соперник. "Аталанта" либо отталкивала игру в центр поля, либо неудачно пыталась контратаковать. Джан Пьеро Гасперини это не очень нравилось, и он произвел двойную замену на 60-ой минуте. Помогло. Руслан Малиновский и Маттео Пессина вернули мяч и спокойствие своей команде, она дважды неплохо выстрелила по воротам издали, Дзаппакоста прорвался к вратарю по правой стороне. Пробил в него.

Гости вроде бы вновь проснулись, замены опорников Коваленко и Салы на крайнего защитника и форварда вернули остроту. Нзола получил длинный пас и вышел на вратаря. Маджоре закручивал с 18-ти метров. Однако от первого спас Муссо, второй не попал. А сразу после удара Джулио прошла контратака хозяев. Вышедший на замену Муриэль отдал левее Пашаличу, получил от него и закатил в ворота. Малиновский еще и добил ударом из полукруга перед штрафной. Не сильным, низом по центру, но Проведель ошибся.

"Специя" сумела забить лишь второй гол престижа. При подаче углового Нзола выиграл дуэль у Пессины и пробил низом.

Лучшее домашнее выступление "Аталанты" в сезоне. Не яркое, но исключительно эффективное. "Специя" боролась, старалась, но в итоге получила пять.

Коваленко отыграл 64 минуты. Вместе с Маджоре играл в центральной зоне перед Салой. Украинец часто шел вперед, нередко появлялся в штрафной соперника. Однако мяч не получал, в первом тайме по числу передач был вторым с конца в команде. Да и эти подключения оставляли дыры в центре поля для контратак соперника. А Малиновский вошел в игру активно. Прессинговал, распределял мячи, прорывался вперед, зарабатывал фолы. И в итоге забил свой второй мяч в сезоне.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Аталанта (Бергамо) Серия А Руслан Малиновский Виктор Коваленко Специя
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...