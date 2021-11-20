Серия А. Малиновский забивает, Аталанта громит Специю Коваленко

Серия А. 13-й тур

Бергамо. "Гевисс Стадиум"

"Аталанта" - "Специя" 5:2

Голы: Пашалич 18, 41, Сапата 38 (пен.), Муриэль 83, Малиновский 89 - Нзола 11, 90+1

"Аталанта": Муссо, Толой, Паломино, Джимсити, Дзаппакоста (Скальвини 87), Де Роон, Коопмейнерс (Пессина 61), Меле, Пашалич (Пикколи 87), Иличич (Малиновский 61), Сапата (Муриэль 79)

"Специя": Проведель, Амиан, Эрлич, Христов, С. Бастони, Сала (Реца 64), Коваленко (Э. Колли 64), Маджоре, Нзола, Верде (Манай 52), Гьяси (Подгоряну 81)

Предупреждения: Коопмейнерс 10, Пашалич 71 - Гьяси 5, Сала 36, Христов 49

Несмотря на четвёртое место, в "Аталанте" тревожатся, признают, что по уровню игры отстают от своего стандарта. Особенно в обороне, пропустившей девять мячей в шести предыдущих матчах. И дома, где в лиге выиграла лишь один матч из шести и набрала шесть очков, уже и проиграла дважды, и еле спасалась от поражения, и теряла победу в добавленное время. С другой стороны, "Специя" в гостях выступает ещё хуже. В целом команда Тьяго Мотты в последних пяти турах добавила, набрала семь очков, однако все - на родном стадионе.

"Специя" играла в своём стиле, смело. Уступила мало по владению мячом. Пыталась отвечать атакой на атаку, ударом на удар. Впрочем, это ее и погубило. Хотя не сразу. Интересная атака, в которой участвовал и Виктор Коваленко, завершилась ударом Верде издали. Муссо отбил неуклюже, в перекладину, и Нзола слета добил. Однако Дзаппакоста быстро прорвался справа и выложил Пашаличу. А затем в двух контратаках прорвался в своём танковом стиле Дуван Сапата. Он выложил левее Меле и Пашаличу. Датчанин попал в руку Сале, хорват - низом в ворота.

Следует отметить, что пенальти Розарио Абиссо назначил лишь после пересмотра видео. И что исполнил его Дуван плохо, низом по центру. Однако арбитр заметил ранний вход соперников в штрафную и попросил перебить. Тут уже колумбиец выстрелил под перекладину.

В начале второго тайма "Специя" уже владела мячом чаще, чем соперник. "Аталанта" либо отталкивала игру в центр поля, либо неудачно пыталась контратаковать. Джан Пьеро Гасперини это не очень нравилось, и он произвел двойную замену на 60-ой минуте. Помогло. Руслан Малиновский и Маттео Пессина вернули мяч и спокойствие своей команде, она дважды неплохо выстрелила по воротам издали, Дзаппакоста прорвался к вратарю по правой стороне. Пробил в него.

Гости вроде бы вновь проснулись, замены опорников Коваленко и Салы на крайнего защитника и форварда вернули остроту. Нзола получил длинный пас и вышел на вратаря. Маджоре закручивал с 18-ти метров. Однако от первого спас Муссо, второй не попал. А сразу после удара Джулио прошла контратака хозяев. Вышедший на замену Муриэль отдал левее Пашаличу, получил от него и закатил в ворота. Малиновский еще и добил ударом из полукруга перед штрафной. Не сильным, низом по центру, но Проведель ошибся.

"Специя" сумела забить лишь второй гол престижа. При подаче углового Нзола выиграл дуэль у Пессины и пробил низом.

Лучшее домашнее выступление "Аталанты" в сезоне. Не яркое, но исключительно эффективное. "Специя" боролась, старалась, но в итоге получила пять.

Коваленко отыграл 64 минуты. Вместе с Маджоре играл в центральной зоне перед Салой. Украинец часто шел вперед, нередко появлялся в штрафной соперника. Однако мяч не получал, в первом тайме по числу передач был вторым с конца в команде. Да и эти подключения оставляли дыры в центре поля для контратак соперника. А Малиновский вошел в игру активно. Прессинговал, распределял мячи, прорывался вперед, зарабатывал фолы. И в итоге забил свой второй мяч в сезоне.