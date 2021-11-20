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Малина приложил ногу к победе над командой Коваленко. Видео голов матча Аталанта - Специя 5:2

Италия
(1 голосов)

Матч оказался очень результативным

Малина приложил ногу к победе над командой Коваленко. Видео голов матча Аталанта - Специя 5:2

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Первое украинское дерби Серии А текущего сезона между "Аталантой" и "Специей" длилось всего четыре минуты. После выхода на поле Руслана Малиновского ровно через такой промежуток времени был заменён Виктор Коваленко, который вышел в стартовом составе гостей.

Матч же завершился прогнозируемой победой хозяев, которые отгрузили своему оппоненту сразу пять голов. Андердог сегодня записал на свой счёт первый и последний гол во встрече. Правда, болельщиков "Специи" это вряд ли порадовало.

"Аталанта" - "Специя" 5:2
Голы: Пашалич 18, 41, Сапата 38 (пен.), Муриэль 83, Малиновский 89 - Нзола 11, 90+1

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Специя
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Комментарии (1)
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Михайло Моцний (Тернопіль)
20.11.2021 в 19:46
Хороший удар
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