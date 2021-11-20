Малина приложил ногу к победе над командой Коваленко. Видео голов матча Аталанта - Специя 5:2

Первое украинское дерби Серии А текущего сезона между "Аталантой" и "Специей" длилось всего четыре минуты. После выхода на поле Руслана Малиновского ровно через такой промежуток времени был заменён Виктор Коваленко, который вышел в стартовом составе гостей.

Матч же завершился прогнозируемой победой хозяев, которые отгрузили своему оппоненту сразу пять голов. Андердог сегодня записал на свой счёт первый и последний гол во встрече. Правда, болельщиков "Специи" это вряд ли порадовало.

"Аталанта" - "Специя" 5:2

Голы: Пашалич 18, 41, Сапата 38 (пен.), Муриэль 83, Малиновский 89 - Нзола 11, 90+1