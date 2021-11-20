Серия А. Лацио - Ювентус 0:2. План Аллегри выполнен и перевыполнен

Серия А. 13-й тур

Рим. "Стадио Олимпико"

"Лацио" - "Ювентус" 0:2

Голы: Бонуччи 23 (пен.), 83 (пен.)

"Лацио": Рейна, Лаццари, Ачерби, Луис Фелипе, Хюсай, Катальди (Башич 84), Милинкович-Савич, Луис Альберто, Фелипе Андерсон (Моро 75), Педро, Дзакканьи (Мурики 65)

"Ювентус": Щесны, Данило (Кулушевски 15), Бонуччи, Де Лихт, Лука Пеллегрини, Локателли (Бентанкур 89), МакКенни, Куадрадо, Рабио, Кьеза, Мората (Кен 74)

Предупреждения: Хюсай 43, Рейна 81, Луис Альберто 82 - Куадрадо 28

Главный арбитр: Марко Ди Белло

Исторически "Лацио" чувствует некий комплекс неполноценности по отношению к "Ювентусу". Выиграл у него лишь два матча лиги из последних 33-ех. Слишком часто "Юве" забивал в первом тайме и затем спокойно играл по результату. Правда, те две победы римлян состоялись в восьми последних матчах, плюс две победы в Суперкубке. Исправился и Маурицио Сарри против Массимилиано Аллегри и "Ювентуса" в последних матчах. Команде, которую встретил впервые после увольнения оттуда, он еще и желал отомстить. Однако комплекс вернулся.

Аллегри явно стремится вернуть умение своей старой-новой команды побеждать со счетом 1:0. Сегодня получилось даже перевыполнить план. Первая четверть матча как раз была весьма энергичной, агрессивной, яростной с обеих сторон. Команды пытались заходить в штрафную соперника, забрасывали туда мячи. Хотя и тогда не хватало последнего паса и удара. А после пенальти "Юве" просто поставил "автобус", владел мячом чуть более сорока процентов, спокойно защищался, свел игру к совершенно унылой лишенной опасных моментов.

В итоге он еще и нашел контратаку, в которой Рейна вышел непонятно куда и сфолил сзади на Кьезе. Что позволило Бонуччи оформить дубль пенальти. До второго Лео еще и мог забить после подачи углового. Тогда с трех метров он послал мяч неточно. Также еще в первом тайме туринцам удалась неплохая контратака. Мората замыкал ножницами "кросс" Куадрадо и не попал. Римляне? Они без травмированного лучшего бомбардира в истории клуба Чиро Иммобиле оказались гораздо более беспомощными, чем их соперник без травмированного Пауло Дибалы.

У "Лацио" останутся немало претензий по первому пенальти. Во время его назначения игроки и Сарри просто сходили с ума. Заявляя, что Катальди в подкате не задел Морату. Там испанец радостно перецепился с итальянцем и не менее радостно упал. Пенальти и вправду спорный. Но ведь мяч Данило точно не достал. А выполнять такие подкаты в своей штрафной всегда крайне рискованно.

В предыдущем туре "Ювентус" переиграл "Фиорентину" со счетом 1:0 в добавленное время, здесь устроил все раньше и также не пропустил. Впервые с сентября забил более одного мяча в матче лиги. Начинается новая серия в стиле Аллегри. Он точно доволен такой игрой. А "Лацио"? Он терпит первое поражение дома после 16-ти побед и двух ничьих в 18-ти матчах. Причем поражение прежде всего тактическое. Подниматься после него будет сложно. И отбиться от "Юве", который уже сравнялся с ним по очкам.