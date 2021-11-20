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Сарри не удивил. Лацио – Ювентус 0:2. Обзор матча, видео голов
Лацио - Ювентус ⋉ 0:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 20.11.2021 ⋇ Серия А на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В этом матче Сарри, ранее тренировавший "Ювентус", а ныне работающий с "Лацио", пытался ответить на старые обиды, которые он получил синхронно с увольнением из "Старой Синьоры". Но удивить не удалось. Его "Лацио" проиграл "Ювентусу", хотя не обошлось без сомнительных судейских решений. Однако результат уж точно не изменится. Смотрите, как это было, в видеообзоре матча Серии А.
Серия А. 13-й тур
Рим. "Стадио Олимпико"
"Лацио" - "Ювентус" 0:2
Голы: Бонуччи 23 (пен.), 83 (пен.)
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