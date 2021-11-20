Сарри не удивил. Лацио – Ювентус 0:2. Обзор матча, видео голов

В этом матче Сарри, ранее тренировавший "Ювентус", а ныне работающий с "Лацио", пытался ответить на старые обиды, которые он получил синхронно с увольнением из "Старой Синьоры". Но удивить не удалось. Его "Лацио" проиграл "Ювентусу", хотя не обошлось без сомнительных судейских решений. Однако результат уж точно не изменится. Смотрите, как это было, в видеообзоре матча Серии А.

Серия А. 13-й тур

Рим. "Стадио Олимпико"

"Лацио" - "Ювентус" 0:2

Голы: Бонуччи 23 (пен.), 83 (пен.)