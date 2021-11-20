Серия А. Фиорентина - Милан 4:3. Первое поражение россонери в сезоне

Серия А. 13-й тур

Флоренция. "Артемио Франки"

"Фиорентина" - "Милан" 4:3

Голы: Данкан 15, Сапонара 45+1, Влахович 60, 86 - Ибрагимович 62, 67, Венути 90+6 (автогол)

"Фиорентина": Терраччьяно, Одриосола, Игор, Венути, Бираги, Торрейра, Бонавентура (Кастровилли 69), Данкан (Мале 90+3), Кальехон (Гонсалес 69), Влахович, Сапонара

"Милан": Татарушану, Калулу (Флоренци 57), Габбия, Кьер, Эрнандес, Кесси, Тонали (Беннасер 74), Салемакерс (Мессиас 57), Диас (Жиру 57), Леау (Крунич 80), Ибрагимович

Предупреждения: Кастровилли 90+6 - Эрнандес 90+5

Главный арбитр: Марко Гвида

Для Стефано Пиоли визит во Флоренцию всегда будет особенным. Об этом он в очередной раз упомянул. Воспоминания о капитане его "Фиорентины" и воспитаннике "Милана" Давиде Астори, скончавшемся на посту, никогда не отпустят. Связывали эти клубы в очном матче и игравшие за "Милан" Риккардо Сапонара и Джакомо Бонавентура, и игравший за "Фиорентину" Чиприан Татарушану. Да и в целом встречи этих команд всегда острые, всегда особенные. В предыдущей здесь "Милан" забил, пропустил дважды, затем забил дважды. Сегодня также было жутко интересно.

"Фиорентина" набрала шесть очков в шести предыдущих матчах. Проиграла пять матчей грандам в весьма наивной манере. В том числе ведя в счете дома против "Наполи" и "Интера". Сегодня она еще и осталась без трех первых центральных защитников и вынуждена была поставить в центр обороны правого - Венути. Ее первый вратарь травмирован давно. Давно травмирован и первый вратарь "Милана". Сегодня он также потерял центральных защитников Томори и Романьоли и правого Калабрию. Как результат - оборона обеих проваливалась. А атака блистала.

Началось как раз все медленно и осторожно. Если не считать гола Златана Ибрагимовича из офсайда. Но вдруг Татарушану грубейшим образом ошибся на перехвате углового, не удержав простой мяч. Глухой запасной защитник Габбия добавил, почему-то не выбив мяч, а прикрывая его корпусом. Данкан и забил. Затем и до конца тайма "Милан" доминировал, играл весьма прилично, давил. Леау дважды, Диас, Тонали (все с 16-20 метров) проверяли Терраччьяно, Златан головой должен был попадать. А забил Сапонара, блестяще закрутив с 18-ти.

Второй тайм гости также начали активно. Ибра вновь пробил плохо с очень хорошей позиции, Диас вновь проверил вратаря. А забили вновь хозяева. Длинный пас вразрез Данкана подхватил Влахович, обошел вратаря и забил с острого угла. И тут же кумир серба Ибра ответил дважды. Перехватил в штрафной у Бонавентуры и пробил, замкнул прострел прорвавшегося Эрнандеса. Казалось, "Фиорентина" в который раз разваливается во втором тайме против гранда. Но она собралась, идеально засушила игру. А в концовке Гонсалес перехватил у Тео и отдал Влаховичу.

В самой концовке миланцы забили еще. Тео навесил на Златана, тот пробил головой в стойку, мяч отскочил в Венути и в сетку.

Впервые с 2015-го года "Фиорентина" переигрывает "Милан" дома. Впервые с 2018-го переигрывает кого-либо дома в трех матчах подряд. Она получает компенсацию за недоигранные хорошие матчи против других грандов. Влахович выходит на десять голов в сезоне, причем забивает свои первые с игры гранду. Ну а "россонери" прерывают серию из 17-ти матчей лиги без поражений весьма неприятным образом. Четыре гола они не пропускали с февраля 2020-го. Хотя также ожидаемым, поскольку слишком страдали в последнее время и еле побеждали.