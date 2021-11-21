Подвиги Ибрагимовича не спасли. Фиорентина - Милан 4:3. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча 13-го тура итальянской Серии А, в котором Фиорентина принимала Милан. Россонери наделали ошибки на несколько матчей и хозяева этим не постеснялись воспользоваться. Но интрига оставалась до последнего благодаря Златану, который при счете 3:0 в пользу Фиорентины оформил дубль. Впрочем, второй гол Влаховича, достигшего отметки в десять забитых в чемпионате, оставил Милан ни с чем. Для команды Пиоли это первое поражение в текущем чемпионате. Наполи может оторваться, если обыграет Интер.

Серия А. 13-й тур

Флоренция. "Артемио Франки"

Фиорентина - Милан 4:3

Голы: Данкан 15, Сапонара 45+1, Влахович 60, 86 - Ибрагимович 62, 67, Венути 90+6 (автогол)