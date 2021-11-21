Ибрагимович стал самым старшим футболистом, который оформил дубль в Серии А

Во вчерашнем матче 13-го тура Серии А против "Фиорентины" "Милан" упустил возможность возглавить турнирную таблицу, уступив со счетом 3:4. Правда, небольшое белое пятно для "россонерри" было. Ибрагимович стал старшим автором дубля в истории Серии А. Об этом сообщает Opta Paolo.

Швед забил свои два гола во втором тайме за пять минут. Они ему позволили еще и самым возрастным футболистом, который забил более одного гола за игру среди топ-5 европейских лиг в XXI веке. Достиг он таких планок в возрасте 40 лет и 48 дней.

Также он вошел в тройку старейших авторов голов в истории Серии А. Впереди шведа только Костакурта и Пиола.

Отметим, что Златан записал в свой актив пять мячей в текущем чемпионате. Пока он располагается на 10 позиции в рейтинге лучших бомбардиров.