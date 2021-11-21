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Ибрагимович стал самым старшим футболистом, который оформил дубль в Серии А

Италия
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Также он и самый лучший в своем роде среди топ-5 лиг в XXI веке

Ибрагимович стал самым старшим футболистом, который оформил дубль в Серии А

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Во вчерашнем матче 13-го тура Серии А против "Фиорентины" "Милан" упустил возможность возглавить турнирную таблицу, уступив со счетом 3:4. Правда, небольшое белое пятно для "россонерри" было. Ибрагимович стал старшим автором дубля в истории Серии А. Об этом сообщает Opta Paolo.

Швед забил свои два гола во втором тайме за пять минут. Они ему позволили еще и самым возрастным футболистом, который забил более одного гола за игру среди топ-5 европейских лиг в XXI веке. Достиг он таких планок в возрасте 40 лет и 48 дней.

Также он вошел в тройку старейших авторов голов в истории Серии А. Впереди шведа только Костакурта и Пиола.

Отметим, что Златан записал в свой актив пять мячей в текущем чемпионате. Пока он располагается на 10 позиции в рейтинге лучших бомбардиров.

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В статье: Златан Ибрагимович Фиорентина (Флоренция) Милан
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Источник:
Opta

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Комментарии (1)
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янковский ян (Запорожье)
21.11.2021 в 10:56
Эх если бы ему ещё и третий записали
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