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Ибрагимович стал самым возрастным футболистом, который оформил дубль в Серии А
Также он и самый лучший в своем роде среди топ-5 лиг в XXI веке
Getty Images / Global Images Ukraine
Во вчерашнем матче 13-го тура Серии А против "Фиорентины" "Милан" упустил возможность возглавить турнирную таблицу, уступив со счетом 3:4. Правда, небольшое белое пятно для "россонерри" было. Ибрагимович стал старшим автором дубля в истории Серии А. Об этом сообщает Opta Paolo.
Швед забил свои два гола во втором тайме за пять минут. Они ему позволили еще и самым возрастным футболистом, который забил более одного гола за игру среди топ-5 европейских лиг в XXI веке. Достиг он таких планок в возрасте 40 лет и 48 дней.
Также он вошел в тройку старейших авторов голов в истории Серии А. Впереди шведа только Костакурта и Пиола.
Отметим, что Златан записал в свой актив пять мячей в текущем чемпионате. Пока он располагается на 10 позиции в рейтинге лучших бомбардиров.
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