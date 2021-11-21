Серия А. Сассуоло не побеждает даже Кальяри

Серия А. 13-й тур

Реджо-Эмилия. "МАПЕИ Стадиум"

"Сассуоло" - "Кальяри" 2:2

Голы: Скамакка 37, Берарди 51 (пен.) - Кейта 40, Жоао Педро 56 (пен.)

"Сассуоло" кажется одним из главных разочарований лиги. В первых 12-ти турах он набрал лишь 14 очков. После вроде бы прорыва гостевой победой над "Ювентусом" состоялись два поражения подряд. Тренер-дебютант Серии А Алессио Дионизи поначалу заявлял, что игра команды в порядке, но после 2:3 в Удине заговорил о глупых ошибках, заторможенности, низком качестве. Дома над главным аутсайдером лиги, проигравшим четыре матча подряд на всех полях и четыре из пяти в сезоне в гостях с общей разницей мячей 3:13, нужна была только победа.

Разумеется, и "Кальяри" она была нужна, и даже больше. Как раз с "Сассуоло" он играет на равных и в гостях, и в целом. Шесть ничьих в предыдущих семи очных матчах. Здесь в первом тайме равно спасали оба вратаря. Еще и на промах Скамакки с семи метров гости ответили ударом головой Чеппителли в перекладину. А на голевой пас вразрез Берарди - "кроссом" Нандеса и блестящим акробатическим ударом Кейты. Во втором тайме хавбек хозяев Фраттези и заработал пенальти после фола Ликоянниса, и привез, сфолив на Жоао Педро.

Далее "Кальяри" выдержал давление довольно спокойно. По сложным сейвам в те минуты счет также был 1:1. Пожалуй, он должен быть доволен своей борьбой и хотя бы прерванной серией поражений. А вот для "Сассуоло" серия поражений с таким результатом будто продолжилась. Он вне Топ-10.