Серия А. Интер - Наполи 3:2. Первая победа миланцев в Топ-матче как знак готовности к Шахтеру

Серия А. 13-й тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Интер" - "Наполи" 3:2

Голы: Чалханоглу 25 (пен.), Перишич 44, Лаутаро Мартинес 61 - Зелински 17, Мертенс 78

"Интер": Ханданович, Шкриньяр, Раноккия, А. Бастони, Дармиан, Брозович, Барелла (Димарко 75), Чалханоглу (Видаль 62), Перишич (Сатриано 88), Корреа (Джеко 62), Лаутаро Мартинес (Гальярдини 75)

"Наполи": Оспина, Ди Лоренцо, Ррахмани, Кулибали, Руи, Ангисса, Руис, Лосано (Элмас 75), Зелински, Инсинье (Мертенс 75), Осимхен (Петанья 55)

Предупреждения: Чалханоглу 41, Видаль 72, Ханданович 84, Джеко 90+1 - Осимхен 10, Кулибали 24, Ррахмани 35

Главный арбитр: Паоло Валери

Вражда между "Интером" и "Наполи" после матчей со скандальным судейством и стычкой болельщиков с погибшим три года назад немалая. Настолько, что болельщики последнего даже не были допущены в Милан, а по поводу судейства говорили о дискриминации юга Италии. Добавьте ещё первую игру Лучано Спаллетти против "Интера" после увольнения оттуда (тренер постоянно рассуждал о том, будут ли освистывать его и о своей роли в становлении "нерадзурри"). А также турнирную таблицу, особенно после поражения "Милана". Ожидалась битва.

"Интер" подошел к матчу лучшей атакой лиги с 29-ю голами, дома не проигрывал 22 матча подряд с 19-ю победами. Вместе с тем, он еще не выигрывал Топ-матчи при Симоне Индзаги, что уже начало вызывать серьезные сомнения экспертов в нем и даже заявления вроде "последний шанс". "Наполи" же был лучшей обороной лиги со всего четырьмя пропущенными, в гостях выиграл 11 матчей из 13-ти предыдущих при двух ничьих. Однако в пяти из шести последних на всех полях играл натужно и добывал результат с трудом. Потерял форму?

В более плотные жёсткие первые полчаса "Интер" создавал интереснее, прессинговал эффективнее. В то время, как прессинг "Наполи" чаще заканчивался фолами. Конечно, лучшую атаку в эти минуты создали гости. Зелински перехватил в центре поля, Осимхен и Инсинье продолжили, Лоренцо уже отдавал слева в центр возле линии штрафной, и поляк врезал под перекладину. Однако эта атака была единственной. А хозяева навешивали слева под удар головой Лаутаро, прорывались справа и пробивали силами Дармиана. Пусть и оба не были точны.

В итоге сработала не менее интересная атака. Заброс слева направо, Дармиан сбросил в центр, Лаутаро попал в руку Кулибали, и ВАР позвал Паоло Валери к монитору.

Последние 15 минут тайма были более острыми и более равными. Осимхен замыкал и прострел, и навес справа в центре штрафной. Оба удара отчаянно заблокировали. Лаутаро и Барелла пробивали из района линии штрафной. Второй удар уже пришлось в полете отбивать Оспине. А заслуженное лидерство по итогам тайма (статистика ударов по воротам в нем - 13:3) "нерадзурри" добыли с помощью углового. Чалханоглу навесил, Перишич подрезал головой с острого ближнего угла, и Оспина блестяще потащил уже за линией ворот.

В начале второго тайма обмен ударами продолжался. Лаутаро замкнул прострел в Оспину, Лосано из правой части штрафной отправил мяч мимо Хандановича, но Шкриньяр подстраховал. Логично, что гости атаковали больше, пытаясь сравнять счёт. Здесь их и поймали. Корреа перехватил, прошёл от своей штрафной до чужой, выложил правее Лаутаро, а тот мягко из-под Руи положил мяч в угол. Более того, отыгрываться "Наполи" пришлось без лидера своей атаки Виктора Осимхена, пострадавшего в столкновении головами со Шкриньяром...

Он, конечно, пытался. Нашел гол, когда у Мертенса получился блестящий удар по дуге метров с 22-ух. Невероятным образом не забил, когда на 92-ой минуте Руи пробивал головой с отскоком от газона. Сейв Хандановича заставил вспомнить о Гордоне Бэнксе на Чемпионате Мира-1970. На 98-ой (!) минуте Мертенс замкнул с девяти метров выше. Но на этот раз "Интер" не упустил победу в Топ-матче. И нанес "Наполи" первое поражение в сезоне.

Перед матчем Индзаги заявил, что его команда наиграла на победы в матчах и против "Ювентуса", и против "Аталанты", и против "Милана" и что пора уже выигрывать Топ-матч. Подопечные услыхали и сократили отставание от лидеров до четырех очков. Справедливо, поскольку они по уровню не уступают. Лаутаро Мартинес забил свой первый гол со второго октября. К "Шахтеру" миланцы готовы. А "Наполи"? Он не играл сегодня от ножа. То ли успокоился благодаря гандикапу и поражению "Милана", то ли реально растерял форму.