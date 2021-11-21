Серия А. Дженоа - Рома 0:2. Украинский автобус не выдержал против армянского и ганского поездов

Серия А. 13-й тур

Генуя. "Луиджи Феррарис"

"Дженоа" - "Рома" 0:2

Голы: Афена-Гьян 82, 90+4

"Дженоа": Сиригу, Бираски (Бьянки 84), Мазьелло, Васкес, Сабелли (Гильоне 84), Бадель (Гальдамес 90), Ровелла, Стураро (Букса 90), Камбиазо, Пандев (Эрнани 63), Экубан

"Рома": Патрисиу, Ибаньес, Манчини, Кумбулла (Смоллинг 87), Карсдорп, Мхитарян, Верету, Эль-Шаарави, Лоренцо Пеллегрини (Бове 90+2), Абрахам, Шомуродов (Афена-Гьян 75)

Предупреждения: Камбиазо 32, Бадель 54, Сабелли 78 - Верету 40, Афена-Гьян 90

Главный арбитр: Массимилиано Иррати

Сцена была готова для спектакля. На один из самых жарких стадионов Италии вернулись после бойкота болельщики. Дебют новых американских владельцев и дебют Андрея Шевченко как клубного тренера вызывали ажиотаж. Серьезные кадровые потери обеих команд, как заявил Жозе Моуриньо, оставляли их "слепыми" в плане прочтения соперника, а это ведь тоже интересно. Плохая форма "Ромы" - лишь одна победа в семи последних матчах, четыре поражения в пяти гостевых последних - позволяли украинскому специалисту мечтать об удачном дебюте.

Впрочем, сама "Дженоа" в плохой форме. Потому и сменила тренера. В семи предыдущих матчах набрала те же пять очков. Проиграла из них лишь два, но не выиграла ни одного. В целом в сезоне победила лишь однажды. Она просто забыла, как побеждать. В последних трех матчах играла вничью - 1:1, 0:0, 2:2. Здесь было явно похоже на 0:0. Крайне скучный матч под проливным дождем напоминал итальянскую лигу былых времен, о которой мы уже успели, к счастью, забыть. Схемы 3-5-2 наткнулись одна на другую.

"Рома" ожидаемо доминировала. Владела мячом около 60-ти процентов времени. "Дженоа" сидела в обороне. Чему свидетельство 1:19 по ударам по воротам по итогам матча. В начале обоих таймов оборона была нервной, забросы в штрафную с флангов еле прерывались. Особенно неуверенно действовал левый фланг хозяев. Оттуда уже в начале матча навесили во вратарскую на Шомуродова, и тот умудрился пробить головой куда-то вверх. Прострел он же замкнул слабо. Мхитарян с 17-ти метров - гораздо сильнее и точно. Но мяч по дороге попал в руку Абрахаму.

В середине первого тайма Эль-Шаарави убежал в контратаку слева, выложил в центр Шомуродову, а тот умудрился пробить выше. Хотя в целом в эти минуты "Дженоа" уже играла посмелее. Пыталась прорываться на правом фланге то силами опорника Ровеллы, то латераля Сабелли, то форварда Экубана. Играла посмелее и в последней стадии матча. Прострел на Стураро помешал замкнуть Эль-Шаарави отчаянным касанием. Но именно тогда удалась контратака. Мхитарян промчал и выложил правее юному Афене-Гьяну под первый гол в третьем матче в карьере.

На последних секундах защитники наошибались в одном эпизоде, Афена-Гьян подхватил и блестяще пробил в "девятку" метров с 25-ти.

Перед матчем Шевченко заявил, что он еще не может привить команде тот футбол, который хочет, и сейчас нужно отталкиваться от качеств игроков. Логичное заявление. Но все же он уж слишком переборщил. В целом оборону "Дженоа" вполне можно назвать хорошей, но когда ничего не предлагаешь в центре поля и в атаке - не удивляйся, если соперник дожмет. Тем более - когда на 63-ей минуте меняешь форварда на опорника. В итоге "Дженоа" потерпела свое наибольшее поражение с первого тура и вывела "Рому" из кризиса.

Интересно, что в гостях в нынешнем сезоне подопечные Моуриньо побеждали лишь команды из зоны вылета. Что как бы косвенно подтверждает принадлежность "Дженоа" этой зоне. Она 18-ая, в двух очках от 17-го места. А "Рома" уже пятая, в трех очках от четвертого.