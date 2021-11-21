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Серия А. Дженоа - Рома 0:2. Украинский автобус не выдержал против армянского и ганского поездов

Италия
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(1 голосов)

Шевченко начинает слишком несмело и проигрывает в концовке

Серия А. Дженоа - Рома 0:2. Украинский автобус не выдержал против армянского и ганского поездов

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Серия А. 13-й тур

Генуя. "Луиджи Феррарис"

"Дженоа" - "Рома" 0:2

Голы: Афена-Гьян 82, 90+4

"Дженоа": Сиригу, Бираски (Бьянки 84), Мазьелло, Васкес, Сабелли (Гильоне 84), Бадель (Гальдамес 90), Ровелла, Стураро (Букса 90), Камбиазо, Пандев (Эрнани 63), Экубан

"Рома": Патрисиу, Ибаньес, Манчини, Кумбулла (Смоллинг 87), Карсдорп, Мхитарян, Верету, Эль-Шаарави, Лоренцо Пеллегрини (Бове 90+2), Абрахам, Шомуродов (Афена-Гьян 75)

Предупреждения: Камбиазо 32, Бадель 54, Сабелли 78 - Верету 40, Афена-Гьян 90

Главный арбитр: Массимилиано Иррати

Сцена была готова для спектакля. На один из самых жарких стадионов Италии вернулись после бойкота болельщики. Дебют новых американских владельцев и дебют Андрея Шевченко как клубного тренера вызывали ажиотаж. Серьезные кадровые потери обеих команд, как заявил Жозе Моуриньо, оставляли их "слепыми" в плане прочтения соперника, а это ведь тоже интересно. Плохая форма "Ромы" - лишь одна победа в семи последних матчах, четыре поражения в пяти гостевых последних - позволяли украинскому специалисту мечтать об удачном дебюте.

Впрочем, сама "Дженоа" в плохой форме. Потому и сменила тренера. В семи предыдущих матчах набрала те же пять очков. Проиграла из них лишь два, но не выиграла ни одного. В целом в сезоне победила лишь однажды. Она просто забыла, как побеждать. В последних трех матчах играла вничью - 1:1, 0:0, 2:2. Здесь было явно похоже на 0:0. Крайне скучный матч под проливным дождем напоминал итальянскую лигу былых времен, о которой мы уже успели, к счастью, забыть. Схемы 3-5-2 наткнулись одна на другую.

"Рома" ожидаемо доминировала. Владела мячом около 60-ти процентов времени. "Дженоа" сидела в обороне. Чему свидетельство 1:19 по ударам по воротам по итогам матча. В начале обоих таймов оборона была нервной, забросы в штрафную с флангов еле прерывались. Особенно неуверенно действовал левый фланг хозяев. Оттуда уже в начале матча навесили во вратарскую на Шомуродова, и тот умудрился пробить головой куда-то вверх. Прострел он же замкнул слабо. Мхитарян с 17-ти метров - гораздо сильнее и точно. Но мяч по дороге попал в руку Абрахаму.

В середине первого тайма Эль-Шаарави убежал в контратаку слева, выложил в центр Шомуродову, а тот умудрился пробить выше. Хотя в целом в эти минуты "Дженоа" уже играла посмелее. Пыталась прорываться на правом фланге то силами опорника Ровеллы, то латераля Сабелли, то форварда Экубана. Играла посмелее и в последней стадии матча. Прострел на Стураро помешал замкнуть Эль-Шаарави отчаянным касанием. Но именно тогда удалась контратака. Мхитарян промчал и выложил правее юному Афене-Гьяну под первый гол в третьем матче в карьере.

На последних секундах защитники наошибались в одном эпизоде, Афена-Гьян подхватил и блестяще пробил в "девятку" метров с 25-ти.

Перед матчем Шевченко заявил, что он еще не может привить команде тот футбол, который хочет, и сейчас нужно отталкиваться от качеств игроков. Логичное заявление. Но все же он уж слишком переборщил. В целом оборону "Дженоа" вполне можно назвать хорошей, но когда ничего не предлагаешь в центре поля и в атаке - не удивляйся, если соперник дожмет. Тем более - когда на 63-ей минуте меняешь форварда на опорника. В итоге "Дженоа" потерпела свое наибольшее поражение с первого тура и вывела "Рому" из кризиса.

Интересно, что в гостях в нынешнем сезоне подопечные Моуриньо побеждали лишь команды из зоны вылета. Что как бы косвенно подтверждает принадлежность "Дженоа" этой зоне. Она 18-ая, в двух очках от 17-го места. А "Рома" уже пятая, в трех очках от четвертого.

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В статье: Андрей Шевченко Жозе Моуриньо Серия А Рома (Рим) Дженоа (Генуя)
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Комментарии (16)
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фрілансер (Львів)
21.11.2021 в 23:57
Некоректне порівняння, але по грі й результату пригадав недавній Шахтар- Рух. Стрільнули разок здалеку, кулко в автобуса й спустило...
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0
0
oda1979 (Запорожье)
21.11.2021 в 23:56
Пазик уже три конверта заготовил?
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0
-1
Vovanatb(Lemberg-NY) (Нью-Йорк)
21.11.2021 в 23:51
Жаль не удержали :( но и не разгром, надеюсь ситуация наладится, Шева всё-таки авторитет, молодец что взялся за такой не простой проект, удачи Андрею Николаевичу!
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+3
-1
kalan-86 (Анкара)
21.11.2021 в 23:46
А было бы здорово, если бы удержали. Но то такое. Строительство этой команды займёт не меньше пары сезонов. Главное не вылететь в этом.
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+2
-1
Dimka26 (Чернигов)
21.11.2021 в 23:51
пару сезонов? а ждать кто будет?
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+1
0
kravaserega (Kyiv)
21.11.2021 в 23:46
Согласно статистики (1 удар за матч) так отстойно Дженоа ещё никогда не играла с Ромой, вот и весь талант Шевченко как тренера. Такое унылое гов.но как со сборной в Италии не прокатит
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+2
-7
avatar
Il Gatto
22.11.2021 в 00:05
Фіга ти експерт диваний. В людини перший матч в клубі взагалі, а він «согласна статістікі» «уг со сборной, кпок-пок», « в італіі не прокатіт». Ти знаєш, шо там в Італії і в клубі взагалі, певне і навіть матч не дивився
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0
0
Ol-g (Одесса)
21.11.2021 в 23:46
Отже, там гравці зовсім ніякі.
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+2
-1
avatar
Alex_ForzaMilan (Київ)
21.11.2021 в 23:44
Звичайно Рома сильніша за Дженоа, хто б не був її тренером. Шева може дати результат із середняками чи командами з низу таблиці.
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+2
0
Dimka26 (Чернигов)
21.11.2021 в 23:46
через неделю с Удинезе посмотрим
Ответить
+4
0
Lion Killer (Львів)
21.11.2021 в 23:43
треба дочекатися зимового збору і трансферів. А так то Рома, звичайно, заслужено і прогнозовано перемогла.
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+1
0
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С.Карпович. (Ланівці)
21.11.2021 в 23:42
Дженоа,то реально жесть,чимось нагадує наші команди знизу турнірної таблиці.
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+2
0
Dnepr United (Днепр)
21.11.2021 в 23:46
Верес )
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+1
0
avatar
Prideman (Lviv)
21.11.2021 в 23:57
Верес внизу таблиці? ти ту таблицю хоч бачив?
0
0
Dnepr United (Днепр)
21.11.2021 в 23:41
Первый блин
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+2
-1
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
21.11.2021 в 23:41
Эх......
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+1
0


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