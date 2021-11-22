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Дженоа Шевченко нанесла лишь один удар против Ромы, команда Моуриньо - 19
Не самый лучший старт
В поединке 13-го тура итальянской Серии А "Дженоа" дома проиграла "Роме" - 0:2.
За этот матч команда Андрея Шевченко нанесла лишь один удар по воротах "волков". В свою очередь римская команда под руководством Жозе Моуриньо 19 раз пробила по воротах хозяев поля, из которых 4 пришлись в створ.
Этот матч стал для украинского специалиста дебютным во главе "Дженоа".
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Источник:Serie A
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