Дженоа Шевченко нанесла лишь один удар против Ромы, команда Моуриньо - 19

В поединке 13-го тура итальянской Серии А "Дженоа" дома проиграла "Роме" - 0:2.

За этот матч команда Андрея Шевченко нанесла лишь один удар по воротах "волков". В свою очередь римская команда под руководством Жозе Моуриньо 19 раз пробила по воротах хозяев поля, из которых 4 пришлись в створ.

Этот матч стал для украинского специалиста дебютным во главе "Дженоа".