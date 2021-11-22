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18-летний злой гений для Шевченко. ВИДЕО, как Дженоа проиграл Роме

Италия
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Смотреть видео обзор матча Дженоа – Рома, чемпионат Италии, 21 ноября 2021

18-летний злой гений для Шевченко. ВИДЕО, как Дженоа проиграл Роме

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Вашему вниманию видео обзор матча Дженоа – Рома, которые встречались в 13-м туре итальянской Серии А. Это была первая игра для Андрея Шевченко в качестве клубного тренера, но его нынешняя команда пока не готова противостоять одному из грандов. Генуэзцы держали счет 0:0 до 82-й минуты, а затем гол забил вышедший на замену 18-летний ганец Афена-Гьян. Уже в компенсированное арбитром время он забил второй гол классным дальним ударом. После этого тура Дженоа опустился в зону вылета, Рома идет пятой.

Итальянская Серия А. 13-й тур
Генуя. "Луиджи Феррарис"
"Дженоа" - "Рома" 0:2
Голы: Афена-Гьян 82, 90+4

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В статье: Андрей Шевченко Жозе Моуриньо Рома (Рим) Дженоа (Генуя)
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