18-летний злой гений для Шевченко. ВИДЕО, как Дженоа проиграл Роме

Вашему вниманию видео обзор матча Дженоа – Рома, которые встречались в 13-м туре итальянской Серии А. Это была первая игра для Андрея Шевченко в качестве клубного тренера, но его нынешняя команда пока не готова противостоять одному из грандов. Генуэзцы держали счет 0:0 до 82-й минуты, а затем гол забил вышедший на замену 18-летний ганец Афена-Гьян. Уже в компенсированное арбитром время он забил второй гол классным дальним ударом. После этого тура Дженоа опустился в зону вылета, Рома идет пятой.

Итальянская Серия А. 13-й тур

Генуя. "Луиджи Феррарис"

"Дженоа" - "Рома" 0:2

Голы: Афена-Гьян 82, 90+4