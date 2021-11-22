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Моуриньо - о дебюте Шевченко в Дженоа: Рад за себя и разочарован за него, но однажды все изменится
Жозе также рассказал, что подарил ему украинский коуч перед матчем
Главный тренер "Ромы" Жозе Моуринью прокомментировал дебют Андрея Шевченко на посту наставника "Дженоа". "Грифоны" в 14-м туре Серии А уступили на своём поле "желто-красным"со счётом 0:2, пропустив оба мяча в концовке.
"Перед началом матча Шевченко подарил мне бутылку красного вина. Это традиционный подарок в английском футболе, который обычно дарит тренер домашней команды. Я также пообщался с его помощником Мауро Тассотти.
Я рад за себя и победу, но разочарован из-за него. Но однажды ситуация изменится. Он будет радоваться победе и расстраиваться из-за моего поражения.
Самое замечательное, что Шевченко влюблён в футбол и в работу тренера. Нужно быть без ума от этой работы, чтобы её успешно выполнять", — приводит слова Моуринью Football Italia ссылаясь на DAZN.
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