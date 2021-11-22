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Моуриньо - о дебюте Шевченко в Дженоа: Рад за себя и разочарован за него, но однажды все изменится

Италия
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Жозе также рассказал, что подарил ему украинский коуч перед матчем

Моуриньо - о дебюте Шевченко в Дженоа: Рад за себя и разочарован за него, но однажды все изменится

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Главный тренер "Ромы" Жозе Моуринью прокомментировал дебют Андрея Шевченко на посту наставника "Дженоа". "Грифоны" в 14-м туре Серии А уступили на своём поле "желто-красным"со счётом 0:2, пропустив оба мяча в концовке.

"Перед началом матча Шевченко подарил мне бутылку красного вина. Это традиционный подарок в английском футболе, который обычно дарит тренер домашней команды. Я также пообщался с его помощником Мауро Тассотти.

Я рад за себя и победу, но разочарован из-за него. Но однажды ситуация изменится. Он будет радоваться победе и расстраиваться из-за моего поражения.

Самое замечательное, что Шевченко влюблён в футбол и в работу тренера. Нужно быть без ума от этой работы, чтобы её успешно выполнять", — приводит слова Моуринью Football Italia ссылаясь на DAZN.

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В статье: Андрей Шевченко Жозе Моуриньо Рома (Рим) Дженоа (Генуя)
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Источник:
Football Italia

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