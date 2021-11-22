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В хорошем настроении на Шахтер. Интер - Наполи 3:2. Видео голов и обзор матча

Италия
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Смотреть видео обзор матча Интер – Наполи, чемпионат Италии, 21 ноября 2021

В хорошем настроении на Шахтер. Интер - Наполи 3:2. Видео голов и обзор матча

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Вашему вниманию видео обзор матча Интер – Наполи, которые встречались в 13-м туре итальянской Серии А. Неаполитанцы забили первыми – классный гол удался Зелинскому, но нерадзури смогли забить в ответ трижды. Еще один эффектный удар Мертенса стал лишь слабым утешением для Наполи, потерпевшего первое поражение в сезоне. Интер сократил отставание от лидера до четырех очков.

Итальянская Серия А. 13-й тур
Милан. "Джузеппе Меацца"
"Интер" - "Наполи" 3:2
Голы: Чалханоглу 25 (пен.), Перишич 44, Лаутаро Мартинес 61 - Зелинський 17, Мертенс 78

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В статье: Интер (Милан) Наполи (Неаполь) Пётр Зелиньский Лаутаро Мартинес
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