В хорошем настроении на Шахтер. Интер - Наполи 3:2. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча Интер – Наполи, которые встречались в 13-м туре итальянской Серии А. Неаполитанцы забили первыми – классный гол удался Зелинскому, но нерадзури смогли забить в ответ трижды. Еще один эффектный удар Мертенса стал лишь слабым утешением для Наполи, потерпевшего первое поражение в сезоне. Интер сократил отставание от лидера до четырех очков.

Итальянская Серия А. 13-й тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Интер" - "Наполи" 3:2

Голы: Чалханоглу 25 (пен.), Перишич 44, Лаутаро Мартинес 61 - Зелинський 17, Мертенс 78