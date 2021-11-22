О Шевченко можно будет судить, когда вернутся травмированные. Обзор СМИ после матча Дженоа - Рома

Вчера, 21-го ноября, случилось нерядовое событие. Андрей Шевченко стал первым украинским тренером, который руководил итальянским клубом. Его "Дженоа" встретился с "Ромой", пропустив в концовке два гола. UA-Футбол изучил итальянскую прессу, собрав для вас подборку мнений о дебютной игре Шевы во главе "грифонов".

"Шевченко сделал ставку на оборонительный состав"

Популярная La Gazzetta dello Sport о самом Шевченко пишет не очень много, в основном акцентируя внимание на "Роме" и Жозе Моуриньо.

"Вся вчерашняя игра - это молодой Феликс, рожденный в 2003-м году, который, после забитого гола, бежал как сумасшедший к Моуриньо, целуя герб клуба. Перезагрузка римлян в Генуе, первый матч Шевченко и победа "Ромы" 2:0, благодаря позднему дублю 18-летнего игрока из Ганы", - так начинается материал от La Gazzetta dello Sport .

Также в статье указываются трудности с формированием состава, с которыми столкнулся Андрей Шевченко.

"На старте матча обе команды вышли в 3-5-2. Учитывая множество травмированных (прежде всего Кришито, Максимович, Дестро и Кайседо), Шевченко сделал ставку на оборонительный состав, в котором Бираски, Масьелло и Васкес вышли центрбеками, в то время как полузащитники, Ровелла, Стураро и Базелли должны были снабжать передачами Пандева и спринтера Экубана. Отсюда следует, что главная цель тренера - ограничить пространство для "Ромы".

Shevchenko manages his first game as Genoa coach tonight. It’s against Jose Mourinho’s Roma.



Ghanaian interest: Caleb Ekuban starts for Genoa, Afena-Gyan on the bench for Roma. pic.twitter.com/ZTqYAbvR4j — Rahman osman (@iamrahmanosman) November 21, 2021

Далее идет описание хода матча. "Рома" больше владела мячом, но в целом создала не очень много моментов. "Дженоа" делал ставку исключительно на 0:0, и все могло получиться, если бы не выход юного Феликса Афена-Гьяна.

"На 64-й минуте Шевченко выпустил вместо Пандева полузащитника Эрнани, но это ничего не дало. Настоящая опасность у ворот Патрисиу случилась на 71-й минуте, но Стураро забить не удалось. Моуриньо кидает в бой юного Феликса, которому удалось стать лучшим игроком матча. Он точно пробил правой, превратив пас Мхитаряна в голевой. У "Дженоа" не было сил даже на самую простую атаку, а в конце юный Феликс забил во второй раз. Теперь он новый идол, за которого будет хвататься Рим, чтобы вновь воскреснуть. "Дженоа" же нужно думать только о возвращении травмированных игроков. Тогда возможно получится все исправить".

У "Дженоа" было мало моментов, но судить можно будет после возвращения травмированных игроков

Как и в прошлом материале, Corriere della Sera не очень много внимания уделяет Андрею Шевченко, делая куда больший акцент на 18-летнем Афена-Гьяна.

"Есть моменты, которые могут изменить вашу жизнь. Решаться нужно сразу, и, возможно, кому-то ваш выбор покажется странным, но главное, что вы верили в его правильность. Юного Афена-Гьяна вызвали в сборную Ганы, но он решил остаться в Риме, заявив, что не чувствовал себя готовым к этому. Он остался тренироваться в столице, сыграл против "Кальяри" и "Милана". Феликс отказался от сборной, дав сигнал тренеру, что клуб для него на первом месте.

Результатом его выбора стало то, что именно на него сделал ставку Жозе во втором тайме, а не на Майораля или Дзаньоло. Через восемь минут после выхода, он забил после передачи Мхитаряна. Мы все убедились, что Моуриньо остается "Особенным", но это еще был не конец, ведь на 90+4 Феликс забил еще раз. Два гола, которые позволили "Роме" вернуться после двух поражений кряду. Этот день, вероятно, станет началом новой эпохи".

Уделили в Corriere della Sera место и для Андрея Шевченко, кратко охарактеризовав его дебют на посту тренера.

"Первый матч Шевченко? Игра, которая только и состояла из оборонительных действий, с одним голевым шансом, коим не воспользовался Стураро. Мало. Очень мало. Однако "Дженоа" не хватало Дестро, Кайседо, Кришито и Максимовича. О Шевченко можно будет судить, когда вернется хотя бы часть травмированных".

Горький дебют Андрея Шевченко в "Дженоа"

"Маленький мальчик вовремя выходит на замену и приносит победу "Роме". Соперник сопротивлялся 82 минуты и мог бы держаться еще, но контратака от Мхитаряна и удар Афена-Гьяна сделали свое. 18-летний юноша из Ганы забил второй уже в компенсированное время, позволив своему клубу прервать серию из двух поражений кряду", - этими словами начинается материал от Аnsa .

В основном в статье описывается ход поединка, в котором "Рома" доминировала на протяжении всех 90 минут игрового времени.

"Шевченко совершил лишь несколько изменений в составе, сделав ставку на схему 3-5-2. Моуриньо снова оставил в запасе Дзаньоло, доверившись впереди паре Абрахам-Шомуродов. "Рома" сильно стартовала, но соперник закрылся достаточно глубоко у своих владений. Римлянам было непросто преодолеть стену соперника, несмотря на отличный дриблинг Мхитаряна. Неплохо бил Шомуродов после скидки от Эль-Шаарави.

В перерыве никаких изменений не было. "Рома" была агрессивна, но не могла найти свой момент, чтобы повести в счете. Шевченко попытался немного исправить положение, выпустив Эрнани вместо Пандева, и "Дженоа" ненадолго ослабляет давление соперника. Удается создать момент для Стураро, который тот не реализовал. А дальше юный Феликс завершает контратаку после передачи от Мхитаряна, забивая гол в пользу "Ромы".

#Genoa 0-2 #ASRoma



Roma scraped victory at Marassi with 18-year-old Felix Afena-Gyan making his mark with a sensational brace, ruining the debut of new Genoa boss Andriy Shevchenko https://t.co/yvPvti279G #GenoaRoma #SerieA #SerieATIM #Ghana — footballitalia (@footballitalia) November 21, 2021

В самом конце автор отмечает, что Шевченко попытался исправить ситуацию, но ничего сделать не сумел.

"После гола Андрей Шевченко резко бросает в бой Бьянки и Гильоне, но соперник уже не отдаст своего. Феликс находит свой шанс уже в компенсированное время, окончательно закрыв игру своим вторым точным ударом".

Следующий матч "Дженоа" состоится 28-го ноября. Их соперником станет "Удинезе".