О Шевченко можно будет судить, когда вернутся травмированные. Обзор СМИ после матча Дженоа - Рома

Вчера, 21-го ноября, случилось нерядовое событие. Андрей Шевченко стал первым украинским тренером, который руководил итальянским клубом. Его "Дженоа" встретился с "Ромой", пропустив в концовке два гола. UA-Футбол изучил итальянскую прессу, собрав для вас подборку мнений о дебютной игре Шевы во главе "грифонов".

Популярная La Gazzetta dello Sport о самом Шевченко пишет не очень много, в основном акцентируя внимание на "Роме" и Жозе Моуриньо.

"Вся вчерашняя игра - это молодой Феликс, рожденный в 2003-м году, который, после забитого гола, бежал как сумасшедший к Моуриньо, целуя герб клуба. Перезагрузка римлян в Генуе, первый матч Шевченко и победа "Ромы" 2:0, благодаря позднему дублю 18-летнего игрока из Ганы", - так начинается материал от La Gazzetta dello Sport .

Также в статье указываются трудности с формированием состава, с которыми столкнулся Андрей Шевченко.

"На старте матча обе команды вышли в 3-5-2. Учитывая множество травмированных (прежде всего Кришито, Максимович, Дестро и Кайседо), Шевченко сделал ставку на оборонительный состав, в котором Бираски, Масьелло и Васкес вышли центрбеками, в то время как полузащитники, Ровелла, Стураро и Базелли должны были снабжать передачами Пандева и спринтера Экубана. Отсюда следует, что главная цель тренера - ограничить пространство для "Ромы".

Shevchenko manages his first game as Genoa coach tonight. It’s against Jose Mourinho’s Roma.



Ghanaian interest: Caleb Ekuban starts for Genoa, Afena-Gyan on the bench for Roma. pic.twitter.com/ZTqYAbvR4j