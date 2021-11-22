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По просьбе Папы? Лидер Лацио поработал судьей на матче между сборной Ватикана и World Rom Organization

Италия
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Чиро – профессионал

По просьбе Папы? Лидер Лацио поработал судьей на матче между сборной Ватикана и World Rom Organization

Getty Images / Global Images Ukraine

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Нападающий римского "Лацио" Чиро Иммобиле поработал в качестве арбитра на поединке между сборной Ватикана и World Rom Organization – организацией, защищающей права этнических ромов. Матч состоялся 21 ноября на базе "орлов".

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Алленаторе "Лацио" Маурицио Сарри и наставник сборной Албании Эдоардо Реджа также приняли участие в мероприятии. Иммобиле прокомментировал честь, оказанную понтификом:

"Уникальный и захватывающий опыт. Приятно поучаствовать в таком матче, организованном Папой Римский. Стать главным арбитром такой встречи – очень важно для меня".

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В статье: Чиро Иммобиле Папа Римский Ватикан
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Источник:
Goal.com

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