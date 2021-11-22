Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
По просьбе Папы? Лидер Лацио поработал судьей на матче между сборной Ватикана и World Rom Organization
Чиро – профессионал
Getty Images / Global Images Ukraine
Нападающий римского "Лацио" Чиро Иммобиле поработал в качестве арбитра на поединке между сборной Ватикана и World Rom Organization – организацией, защищающей права этнических ромов. Матч состоялся 21 ноября на базе "орлов".
Алленаторе "Лацио" Маурицио Сарри и наставник сборной Албании Эдоардо Реджа также приняли участие в мероприятии. Иммобиле прокомментировал честь, оказанную понтификом:
"Уникальный и захватывающий опыт. Приятно поучаствовать в таком матче, организованном Папой Римский. Стать главным арбитром такой встречи – очень важно для меня".
???? Ciro Immobile ha arbitrado hoy un partido benéfico en Formello, la Ciudad Deportiva de la Lazio.— Soy Calcio (@SoyCalcio_) November 21, 2021
Ha sido entre una especie de selección nacional del Vaticano (formada por empleados del Estado Pontificio) y una selección de la World Rom Organization. pic.twitter.com/65qMxlgIyi
Популярное сейчас
- Шевченко: Ребята отдали всё, но в последние 10 минут у них попросту закончились силы
- Разгром от Ворсклы, поражение Шевченко, увольнение Сульшера. Главные новости за 21 ноября
- Как не остаться без евровесны. Варианты для Динамо, Шахтера и Зари на предпоследний тур групп
- Серия А. Дженоа - Рома 0:2. Украинский автобус не выдержал против армянского и ганского поездов
- Не могу назвать его мужчиной. Даша Савина высказалась про Дениса Попова
- Красотка дня. Невероятная жена Андрея Лунина. ФОТО