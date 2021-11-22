По просьбе Папы? Лидер Лацио поработал судьей на матче между сборной Ватикана и World Rom Organization

Нападающий римского "Лацио" Чиро Иммобиле поработал в качестве арбитра на поединке между сборной Ватикана и World Rom Organization – организацией, защищающей права этнических ромов. Матч состоялся 21 ноября на базе "орлов".

Алленаторе "Лацио" Маурицио Сарри и наставник сборной Албании Эдоардо Реджа также приняли участие в мероприятии. Иммобиле прокомментировал честь, оказанную понтификом:

"Уникальный и захватывающий опыт. Приятно поучаствовать в таком матче, организованном Папой Римский. Стать главным арбитром такой встречи – очень важно для меня".