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Серия А. Верона приблизилась к Ювентусу почти вплотную
Драматичная победа и два очка до "Юве"
Серия А. 13-й тур
Верона. "Маркантонио Бентегоди"
"Эллас Верона" - "Эмполи" 2:1
Голы: Барак 49, Тамез 90+1 - С. Романьоли 67
Победа выводила каждую из команд на расстояние всего двух очков позади "Ювентуса". Обе уже переигрывали "Ювентус", что явно указывает на очень хорошее по их меркам начало сезона. Новичок лиги "Эмполи" сделал это в гостях, в целом в гостях в сезоне 2021/22 набрал 12 очков из 15-ти возможных, забив девять мячей. "Верона" дома набрала 12 из 18-ти, в том числе четыре победы подряд. Над "Ромой", "Лацио", "Юве". Забив 16. То есть ожидалась яркая свободная игра с множеством атак и забитых. Такой не получилось. Зато получилась драма.
Несмотря на почти в три раза больше ударов по воротам гостей именно они, новички лиги, создавали более опасные моменты. Вратарь хозяев работал больше. Хендерсон издали попадал в перекладину. Пинамонти не сумел попасть в ворота с нескольких метров. Удалось им и ответить на проход и навес Лазовича и удар головой Барака с отскоком от газона. Защитник Симоне Романьоли разобрался в неразберихе при угловом и забил с метра. Тем не менее, "Верона" победила, забив на 91-ой минуте. Барак отдал вперед, а Тамез мощно пробил из правой части штрафной.
Итак, у "Вероны" 19 очков на девятом месте, у "Ювентуса", "Лацио" и "Фиорентины" 21. У "Эмполи" 16 и он остался 11-ым.
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