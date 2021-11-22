  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Серия А. Верона приблизилась к Ювентусу почти вплотную
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Серия А. Верона приблизилась к Ювентусу почти вплотную

Италия
Обновлено
(1 голосов)

Драматичная победа и два очка до "Юве"

Серия А. Верона приблизилась к Ювентусу почти вплотную

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Серия А. 13-й тур

Верона. "Маркантонио Бентегоди"

"Эллас Верона" - "Эмполи" 2:1

Голы: Барак 49, Тамез 90+1 - С. Романьоли 67

Победа выводила каждую из команд на расстояние всего двух очков позади "Ювентуса". Обе уже переигрывали "Ювентус", что явно указывает на очень хорошее по их меркам начало сезона. Новичок лиги "Эмполи" сделал это в гостях, в целом в гостях в сезоне 2021/22 набрал 12 очков из 15-ти возможных, забив девять мячей. "Верона" дома набрала 12 из 18-ти, в том числе четыре победы подряд. Над "Ромой", "Лацио", "Юве". Забив 16. То есть ожидалась яркая свободная игра с множеством атак и забитых. Такой не получилось. Зато получилась драма.

Несмотря на почти в три раза больше ударов по воротам гостей именно они, новички лиги, создавали более опасные моменты. Вратарь хозяев работал больше. Хендерсон издали попадал в перекладину. Пинамонти не сумел попасть в ворота с нескольких метров. Удалось им и ответить на проход и навес Лазовича и удар головой Барака с отскоком от газона. Защитник Симоне Романьоли разобрался в неразберихе при угловом и забил с метра. Тем не менее, "Верона" победила, забив на 91-ой минуте. Барак отдал вперед, а Тамез мощно пробил из правой части штрафной.

Итак, у "Вероны" 19 очков на девятом месте, у "Ювентуса", "Лацио" и "Фиорентины" 21. У "Эмполи" 16 и он остался 11-ым.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Серия А Эллас Верона Эмполи
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...