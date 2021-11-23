Аллегрибол и прерванные тенденции. Итоги 13-го тура Серии А

Аталанта - Специя 5:2

Лацио - Ювентус 0:2

Фиорентина - Милан 4:3

Сассуоло - Кальяри 2:2

Салернитана - Сампдория 0:2

Болонья - Венеция 0:1

Интер - Наполи 3:2

Дженоа - Рома 0:2

Эллас Верона - Эмполи 2:1

Торино - Удинезе 2:1

13-й тур Серии А ознаменовал окончание серий и тенденций. "Милан" и "Наполи" проиграли впервые в сезоне, долгие серии этих команд и "Лацио" без поражений прервались. Прервалась и тенденция неудач "Интера" и "Фиорентины" против Топ-команд, и тенденция "Ювентуса" забивать лишь один гол за матч, и тенденция "Ромы" проваливаться в гостях. Тенденция менее 30-ти забитых мячей за тур, вдруг напавшая в последнее время, также прервалась. Ныне были забиты 36.

Также заметны были неудачи тренеров против предыдущих клубов. Лучано Спаллетти, Маурицио Сарри, Стефано Пиоли. Неудачно и сыграл Виктор Коваленко против предыдущего клуба. Неудачно дебютировал Андрей Шевченко против предыдущей страны, в которой перед Украиной занимался футболом.

"Интер" - "Наполи"

В Милане точно должны были прерваться серии, тенденции. Лучшая атака лиги принимала лучшую оборону (пропустившую лишь четыре мяча), блестящая домашняя серия из 22-ух матчей без поражений принимала гостевую из 13-ти. Победил дом, атака победила оборону. Потому победил "Интер". А еще потому, что хотел немного больше. Ему нужно было уменьшать семиочковое отставание от "Наполи" и первой победой в Топ-матче доказать, что способен их выигрывать. Снять сомнения в своей силе. Не случайно именно в стане миланцев матч называли важным, фундаментальным.

Симоне Индзаги заявлял, что его команда заслужила победить еще в предыдущих Топ-матчах и потому был очень доволен этой победой. Она и вправду была сильной против сильного соперника. Забивала в свои сильные отрезки, играла вничью в равные, удержалась в менее сильные (хотя в концовке чуть не провалилась). Интереснее строила атаки. Лаутаро Мартинес забил очень вовремя впервые со второго октября и также многое доказал. Потому ощущение Индзаги, игроков, болельщиков и прессы было как от ключевой победы, возвращающей уверенность в себе на сто процентов.

"Это был более красивый "Интер", чем прагматичный. Я доволен тем, где мы сейчас находимся. С 28-ю очками это уже совсем другой турнир", - Индзаги выражает ощущения многих. "Интер" полностью в борьбе за Скудетто.

"Наполи"? Ему нужно призадуматься. Уже в шестом из семи последних матчей он не играл легко, испытывал немалые проблемы. В Милане все это вылилось в первое поражение в сезоне. Дважды он в итоге забил и об атаке не должен особо беспокоиться. Но в целом тенденция отрицательная. Лучано Спаллетти говорил о предсказуемости, отсутствии характера, смелости и компактности в первом тайме. Даже заявил, что он зол из-за этого. Неаполитанцам нужно быть осторожными.

"Лацио" - "Ювентус"

В Риме ясная тенденция принимала совершенно неясную. "Лацио" отлично играет дома, не проигрывал там в 18-ти матчах подряд, в этом сезоне переигрывал "Рому" и "Интер". "Ювентус" же то предстает на несколько матчей типичной командой Аллегри, которую невозможно пройти, невозможно сломать, то выглядит совершенно разобранным. В субботу мы увидели первый вариант. Жесткие призывы Макса постоянно бороться, участвовать в единоборствах в Риме были услышаны. Его команда отборолась отлично, глухо перекрыла соперника, а в атаке нашла минимум - два пенальти.

Потеря Чиро Иммобиле оказалась гораздо более существенной для "Лацио", чем потеря Пауло Дибалы - для "Ювентуса". Маурицио Сарри прямо заявил, что Чиро заменить невозможно. Без него, с "фальшивой девяткой" Педро, римляне не создали в атаке вообще ничего при всем владении мячом и были слишком легко остановлены. А в обороне привезли два пенальти. Правда, первый они считают несправедливым. Но общий вердикт - полное тактическое поражение Сарри от Аллегри - и без того ясен. Да и подкат Катальди был безответственным в любом случае.

В последние годы "Лацио" немало кусал "Ювентус", начал кусать его и Сарри. В битве Сарри и Аллегри также наметился перелом. Отчётный матч вернул все назад, вернул комплекс неполноценности первых перед вторыми. Маурицио даже не был близок к мести за увольнение из туринского клуба. А "Юве" выдал первый матч с сентября с более одного забитого, намертво закрыл оборону и вновь заявил о возвращении Аллегрибола. Автор обоих голов Бонуччи говорил о фундаментальной победе. "При таком желании бороться судьба матчей всегда будет зависеть от нас".

"Фиорентина" - "Милан"

Во Флоренции состоялось что-то очень похожее на Топ-матч. Все же "Фиорентина" до сих пор опережает "Ювентус" и выглядит главным кандидатом на выбивание грандов из Топ-7. Заставить потерять очки до 13-го тура ей, правда, удалось лишь "Аталанту". Против других хватало на тайм, чуть более, и она неизменно проигрывала в плотном матче. Из-за чего "фиалок" уже посчитали неспособными сдвинуть грандов. Винченцо Итальяно и его игроки признали, что именно такие разговоры придали им сверхмотивацию доказать обратное и добиться компенсации за те неудачи.

Как и "Наполи", "Милан" держал отличную гостевую серию - девять матчей подряд без поражений. 17 подряд на всех полях лиги. Его тренер также вернулся в город, где тренировал. Правда, Стефано Пиоли не освистывали, а наоборот - устроили овацию. Его память о Давиде Астори и сверхусилия удержать флорентийцев на плаву после смерти капитана всегда останутся в их сердцах. Также похож был "Милан" на "Наполи" таким же набором очков, отсутствием поражений в нынешнем сезоне и игровыми проблемами в последнее время. Его поражение также напрашивалось.

Обе команды лишились двух-трех ведущих центральных защитников и первого вратаря, и это было заметно. Оборона играла ужасно (миланцы пропустили четыре гола впервые с февраля 2020-го), атака блистала. Главные центрфорварды Ибрагимович и Влахович сделали по дублю. Вратарь гостей Татарушану, их защитники Габбия и Эрнандес грубо ошибался. Проиграл тот, кто ошибался больше. Пиоли не считал матч провальным, говорил, что его команда создала больше, но признал ошибки. А сразу же после матча обратился к игрокам в раздевалке, что не похоже на него.

Что сделает первое поражение в сезоне с "Наполи" и "Миланом"? Надолго останется единственным, приемлемой пробуксовкой сильной команды на сложном выезде? Или же обе начинают съезжать вниз?

"Аталанта"

"Аталанта" как раз начинает выезжать наверх. Она уже с 14-ю очками в последних шести матчах, с 17-ю забитыми в них. По крайней мере, атака возвращается к привычному уровню. И плохие домашние показатели улучшаются. Джан Пьеро Гасперини особенно рад пробуждению скамьи запасных, голам вышедших на замену Руслана Малиновского и Луиса Муриэля, для которых начало сезона складывалось очень тяжело. А Пашалич, Сапата и Дзаппакоста - лидеры каждой из линий - подтвердили великолепную форму. Благодаря им впервые в эру Гасперини команда в Топ-4 после 13-го тура.

Конечно, слабая "Специя", еще и игравшая исключительно открыто, стала слишком удобным соперником. Она в гостях уже проиграла четыре матча подряд с разницей мячей 3:14. Да и она в очередной раз обнажила слабую оборону бергамцев. Тем не менее, такая победа очень важна и приятна.

"Рома"

"Рома" уже начала съезжать вниз. Проиграла четыре гостевых матча в сезоне в лиге из пяти, выиграла на всех полях во всех турнирах лишь один из семи последних. Нервы в клубе и в команде бушевали вовсю, Жозе Моуриньо уже стрелял изо всех орудий. После заболевания Брайана Кристанте коронавирусом даже заявил, что вся двухнедельная подготовка выброшена на свалку. Но, как признал после матча, такое заявление было просто хитростью. Как и запутанные разговоры о тактике на матч. Осталась та же, новая. 3-4-1-2. И на этот раз она сработала.

Для нейтрального зрителя игра под проливным дождём была весьма унылой, с явным недостатком опасных моментов. Но даже это можно объявить планом Моуриньо. Оборона точно работала по его канонам, позволила сопернику лишь один удар по воротам. Доминирование в центре поля было очевидным, атака нагнетала, очень опасно забрасывала мячи. Нанесла 19 ударов по воротам Сиригу. Не хватало лишь точности. Жозе очень понравилась работа Генриха Мхитаряна с новой позиции опорника, он заявил, что подопечному не хватило лишь точности, и для него он игрок матча.

Моур ещё и угадал с заменой, выпустив добивать стремительного Афену-Гьяна. Тот стал первым автором гола в истории Серии А, родившимся в 2003-ем году.

Тренерская победа. Сверхопытный терпеливо разыграл все как по нотам, дебютанту клубного футбола пришлось лишь отбиваться, уповать на боевитость игроков и везение. Андрей Шевченко в итоге заявил, что они устали в концовке. Логично, поскольку расшатывала их команда Моуриньо очень прилично, и именно с такой целью.

Другие

Второй эшелон продолжает набирать ход и угрожать первому. "Фиорентина" держится в Топ-7, "Верона" отстает от "Ювентуса" и "Лацио" на два очка, от "Ромы" - на три. Матч "мастифов" против крепкого "Эмполи" дома был даже сложнее, чем против названных в этом абзаце грандов, которых победили. Гости "Бентегоди" по ударам по воротам уступили со счетом 8:22, но опасных моментов создали больше. Вмешался лучший игрок лиги предыдущего тура по нашей версии. Антонин Барак забил головой на 49-ой минуте и отдал ассист пасом вперёд опорнику Тамезу на 91-ой.

"Торино" также где-то здесь. В двух очках позади "Вероны". Алгоритма "победа дома-поражение в гостях", который сохраняет в шести последних матчах, не хватит для Еврокубковых мест. Но "быки" способны добавить.

Подвели из второго эшелона "Болонья" и "Сассуоло". Первая уступила дома новичку и не забила, вторая дома не переиграла последнюю команду лиги, потеряв преимущество дважды. Впрочем, судя по их предыдущим выступлениям, такое и не удивило. Нестабильность торжествует. Наставник "Болоньи" Синиша Михайлович заявил: "У нас было 22 удара, 17 угловых и 600 передач, мы доминировали, и это невероятно, что мы не выиграли этот матч". Не впервые так.

Эти неудачи в пользу аутсайдеров. "Венеция" набрала очень неплохой ход. После победы над "Ромой" не поддаться эйфории было непросто, но она вновь победила. Наставник Паоло Дзанетти заявил, что благодаря обороне, которая позволяла лишь неопасные удары. "Кальяри" прервал серию из четырёх поражений на характере, и Вальтер Маццарри говорил о душе и единстве команды. "Сампдория" вновь спасла Роберто Д'Аверсу от увольнения, выиграв матч за шесть очков, и тренер видел "настоящих мужчин, не желавших пропускать".

Впрочем, проблемных аутсайдеров достаточно. "Салернитана" проиграла дома матч за шесть очков, пропустив два гола за три минуты. "Специя" ужасно защищалась. "Дженоа" ужасно атаковала. "Удинезе" лишь с одной победой в девяти матчах переходит в разряд аутсайдеров.

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