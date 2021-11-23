Наши за границей. Италия. Горький дебют Шевченко, танк против Коваленко

Вчера завершился 13-й тур Серии А. Его общие итоги были подведены ранее. А в этой статье предлагаем вам ознакомиться с итогами выступления украинцев. Дебют Андрея Шевченко как главного тренера клубной команды и украинское дерби между Русланом Малиновским и Виктором Коваленко подробно освещены именно здесь.

Андрей Шевченко

Можно ли найти позитив в дебютном матче Андрея Шевченко как клубного тренера? Безусловно. Прежде всего - возвращение болельщиков на трибуны "Марасси", самого английского стадиона в Италии, где трибуны нависают над полем. Поддерживали они яростно, даже после финального свистка, и украинский специалист не скрывал восхищения.

Позитив также в компактности команды, сплоченности, её борьбе. При 41-ом проценте владения мячом и 1:18 по ударам по воротам нельзя сказать, что оборона проваливалась, что кто-то паниковал. Команда сохраняла лицо. Слова тренера перед матчем о том, что "Дженоа" всегда славилась агрессией, борьбой, и он хочет их вернуть, не казались голословными. "Парни отдали все: был порядок, организованность, солидность, единство. Отношение к делу было фантастическим, была компактность, мы много боролись. У нас не хватало столько игроков!"

Слова об игроках мы добавим к позитиву как объективные оправдания. Максимович, Фарес, Кайседо ещё весной были заметными фигурами в "Лацио" и "Наполи". Дестро начал сезон очень хорошо. Ну а Кришито - капитан, лидер, душа команды. Все эти люди могли бы немало помочь, если бы не были травмированы.

Вместе с тем, генуэзцы вовсе не были мёртвыми до смены тренера. Они проиграли лишь два матча из восьми, шесть сведя вничью, забили семь мячей в последних пяти матчах. Контраст между этим и одним ударом по воротам "Ромы" слишком велик. Наибольшее поражение с первого тура "Дженоа" потерпела именно в воскресенье. После 0:4 от "Интера" проигрывала лишь с разницей в один мяч. Да, это "Рома". Гранд. Но ведь в предыдущем гостевом матче гранд пропустил три от новичка лиги "Венеции", а мог пропустить и все пять. И проиграл.

"Рома" проиграла четыре из пяти предыдущих гостевых матчей Серии А. На всех полях и во всех турнирах перед матчем в Генуе выиграла лишь один в семи. 1:6 в Норвегии в Лиге Конференций еще не забыли. Она приехала в кризисе. Без всех трех левых защитников, без опорника Кристанте, потеря которого, как заявил Жозе Моуриньо, выбросила все его планы на игру на свалку. Приехала с тактической схемой 3-4-1-2, с которой играла лишь второй матч. А Шевченко решил оставить отлично знакомую команде схему 3-5-2, говоря, что именно под неё игроки подходят. Не помогло.

По сути, игра шла на сто процентов по плану Моуриньо. Он даже заявил, что соврал насчет Кристанте, а на самом деле был готов. Уязвимая в обороне и в центре поля "Рома" прежде всего хотела обезопасить их. Получилось идеально. У "Дженоа" получалось строить что-либо лишь в небольших отрезках: насыщение Шевченко правого фланга опорником Ровеллой, латералем Сабелли и форвардом Экубаном помогло прорываться вперёд, но в штрафной было пусто. Ну а в атаке римляне раскатывали соперника, пытались изнурить его и заставить нервничать.

Ближе к концовке они ещё и выпустили 18-летнего скоростного Афену-Гьяна, который в третьем матче во взрослой карьере сделал дубль.

Шевченко говорил о крайней усталости игроков в концовке и о заменах, которые решили игру. Оба эти аспекта - давняя боль всего украинского футбола и сборной Украины под руководством Андрея Николаевича в частности. В середине матча он заменил форварда на опорника, хотя проблемы были прежде всего в атаке, а на поле уже были три чистых опорника. О следующих заменах вспомнил лишь при счёте 0:1, на 84-ой минуте. И вновь менял не опорников, до 89-ой минуты оставив на поле четырех. Ну а крайняя усталость и пропущенные голы в концовке - болезнь не только Украины, но и нынешней "Дженоа". Она в последних матчах уже не раз и не два такое проходила.

СМИ говорили о "горьком" дебюте тренера, об излишней пассивности, осторожности его команды, о стремлении к 0:0, о провальной атаке. Хотя и указывали на компактность, на борьбу. Последние качества нужно взять с собой и далее. А вот с первыми далеко не уедешь.

Виктор Коваленко против Руслана Малиновского

Можно сказать, что Виктор Коваленко попал под каток. "Аталанта" как раз проснулась, разозлилась, желала многое доказать. Прежде всего - что не так плоха дома, как её результаты. Что шесть очков из 18-ти возможных в Бергамо - аномалия. А норма - 12 голов и 11 очков в пяти матчах лиги на всех полях. Плюс сама "Специя" решила играть против неё смело, открыто, даже авантюрно. Все пошли вперед. В том числе и опорники. Исход такого типа игры был ясен - 49 процентов владения мячом, два забитых, но и пять пропущенных.

Тьяго Мотта ещё и защищал такую тактику, заявляя, что будет играть так против всех и что сама "Аталанта" так играет против всех. Но ведь смотреть ему нужно не на "Аталанту", а на выживание своей команды. С такой ужасной обороной в Серии А остаться крайне сложно. Даже в нынешней атакующей Серии А. Солидный доход фармацевтам Специи до мая точно обеспечен.

Коваленко играл на позиции "восьмерки" вместе с Маджоре впереди Салы и также постоянно шёл вперёд. Нет сомнений, что по указанию тренера. Он даже оказывался в штрафной соперника довольно часто Похоже, так "Специя" хотела выйти с последнего места в лиге по голам ударами из пределов штрафной. В итоге Нзола дважды забил именно из "зоны 16-ти". Причём в первой комбинации Виктор принимал участие. Тогда Верде пробил издали. Муссо отбил неуклюже, в перекладину, и Нзола слета добил. Однако центр поля из-за такой игры оставался разреженным.

В первом тайме по числу передач Виктор был вторым с конца в команде. Что для опорника полный провал. К 64-ой минуте, на которой был заменен, прорвался по пасам в середняки, но количественно (26) все еще было плохо. Терял мячи редко, но участвовал в дуэлях редко, остался без ударов и пасов под удары. Классический случай "не ошибался тот, кто ничего не делал". Ведущие СМИ оценили все это оценками "5.5", некоторые местные - "5". Такими же, как у опорников команды, лучшими, чем у защитников, худшими, чем у игроков атаки. Без интересных комментариев.

Коваленко ушёл с поля при счёте 3:1. При таком же на 60-ой минуте на поле вышел Руслан Малиновский. Он начал в запасе четвёртый матч из последних семи, все вокруг говорили о кризисе игрока. Потому для него было очень важно войти в игру хорошо и забить. Он вошёл хорошо. Прессинговал, распределял мячи, прорывался вперед, зарабатывал фолы. По пересчету передач за игровые минуты был одним из лучших в команде. Успел стать третьим в команде по участию в дуэлях (7) и вторым по выигранным (5). И в итоге забил свой второй мяч в сезоне.

На этот раз удар с 17-ти метров был не таким сильным и по центру, но вратари уже явно боятся его, готовясь к худшему. Вот и Проведель побоялся и в итоге практически отбил мяч в ворота.

Оценки - "шестёрка" от Tuttosport, "6.5" - почти от всех остальных, от кое-кого - даже "семёрка". Отметили его желание, старания, и, разумеется, гол. А его наставник Джан Пьеро Гасперини выразил немалую радость от того же гола, говорил о важности возвращения формы Руслана и Луиса Муриэля, также забившего. Действительно важно. Тем более, когда Пашалич набрал просто бешеную форму, Муриэль проснулся, Иличич играет в стартовом составе, а Пессина оправился от травмы. Конкуренция за места позади Дувана Сапаты лишь возрастёт.