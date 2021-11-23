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Моуриньо сдержал обещание и подарил кроссовки герою матча с Дженоа
18-летний ганец получил подарок за дубль
Фото: twitter.com/ASRomaEN
Главный тренер "Ромы" Жозе Моуринью выполнил свое обещание, которое он дал 18-летнему форварду команды Феликсу Афене-Гьяну.
На пресс-конференции после игры с "Дженоа" (2:0) португалец заявил, что перед выходом на поле пообещал Афене-Гьяну новые кроссовки за 800 евро, которые ему очень нравятся, если футболист забьет гол. В итоге юный ганец вышел на замену и оформил дубль в ворота новой команды Андрея Шевченко.
"Я очень рад. Благодарен мистеру", — подписал видео Афена-Гьян.
I'm extremely delighted. Grateful to Mister #JoseMourinho @ASRomaEN ????❤ pic.twitter.com/SPuRpZlpjo— Felix Afena Ohene-Gyan (@ohenegyanfelix9) November 22, 2021
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