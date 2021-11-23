Моуриньо сдержал обещание и подарил кроссовки герою матча с Дженоа

Главный тренер "Ромы" Жозе Моуринью выполнил свое обещание, которое он дал 18-летнему форварду команды Феликсу Афене-Гьяну.

На пресс-конференции после игры с "Дженоа" (2:0) португалец заявил, что перед выходом на поле пообещал Афене-Гьяну новые кроссовки за 800 евро, которые ему очень нравятся, если футболист забьет гол. В итоге юный ганец вышел на замену и оформил дубль в ворота новой команды Андрея Шевченко.