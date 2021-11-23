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Моуриньо сдержал обещание и подарил кроссовки герою матча с Дженоа

Италия
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18-летний ганец получил подарок за дубль

Моуриньо сдержал обещание и подарил кроссовки герою матча с Дженоа

Фото: twitter.com/ASRomaEN

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Главный тренер "Ромы" Жозе Моуринью выполнил свое обещание, которое он дал 18-летнему форварду команды Феликсу Афене-Гьяну.

На пресс-конференции после игры с "Дженоа" (2:0) португалец заявил, что перед выходом на поле пообещал Афене-Гьяну новые кроссовки за 800 евро, которые ему очень нравятся, если футболист забьет гол. В итоге юный ганец вышел на замену и оформил дубль в ворота новой команды Андрея Шевченко.

"Я очень рад. Благодарен мистеру", — подписал видео Афена-Гьян.

Читайте такжеЛидер Ромы считает, что автор дубля в ворота Дженоа должен проставиться. Моуриньо тоже похвалил юного парня
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В статье: Жозе Моуриньо Рома (Рим) Дженоа (Генуя) Феликс Афена-Гьян
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