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"Я ем много бананов". Талант Ромы объяснил "расизм", прозвучавший в ролике про подарок от Моуриньо
Давайте разбираться
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Ромы" Жозе Моуриньо сделал подарок (новые кроссовки) 18-летнему форварду римлян Феликсу Афена-Гьяну, однако эпизод стал причиной для скандала. Афена-Гьян опубликовал в Сети видеоролик с вручением презента от португальца, где можно услышать реплику от оператора:
"Там внутри бананы!"
Пресса и болельщики расценили эпизод как проявление расизма. Феликс прокомментировал ситуацию:
"Я хочу заверить всех, что меня не задела эта реплика, это не расизм. С первого дня меня приняли в "Роме" как члена семьи, ребята просто подшучивали надо мной, как это бывает во многих семьях. Я ем много бананов, мы часто смеемся над этим. Думаю, люди неправильно поняли то, что произошло".
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