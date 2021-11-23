Названы сроки восстановления Виктора Осимхена

Форвард "Наполи" Виктор Осимхен успешно перенес операцию на лице, он пропустит около трех месяцев, пишет официальный сайт клуба.

Форвард неаполитанцев Осимхен получил травму лица при столкновении с защитником "Интера" Миланом Шкриньяром в матче 13-го тура Серии А 21 ноября. Обследование показало множественные переломы.

В тикущем сезоне Осимхен забил пять мячей на данный момент является лучшим бомбардиром "Наполи".