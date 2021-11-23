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Названы сроки восстановления Виктора Осимхена

Италия
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Игрок травмировался в матче с Интером

Названы сроки восстановления Виктора Осимхена

фото - Getty Images

Новина українською

Форвард "Наполи" Виктор Осимхен успешно перенес операцию на лице, он пропустит около трех месяцев, пишет официальный сайт клуба.

Форвард неаполитанцев Осимхен получил травму лица при столкновении с защитником "Интера" Миланом Шкриньяром в матче 13-го тура Серии А 21 ноября. Обследование показало множественные переломы.

В тикущем сезоне Осимхен забил пять мячей на данный момент является лучшим бомбардиром "Наполи".

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В статье: Наполи (Неаполь) Виктор Осимхен
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