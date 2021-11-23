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Названы сроки восстановления Виктора Осимхена
Игрок травмировался в матче с Интером
фото - Getty Images
Форвард "Наполи" Виктор Осимхен успешно перенес операцию на лице, он пропустит около трех месяцев, пишет официальный сайт клуба.
Форвард неаполитанцев Осимхен получил травму лица при столкновении с защитником "Интера" Миланом Шкриньяром в матче 13-го тура Серии А 21 ноября. Обследование показало множественные переломы.
В тикущем сезоне Осимхен забил пять мячей на данный момент является лучшим бомбардиром "Наполи".
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