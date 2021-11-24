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Аллегри: Разочарованы, что пропустили четыре мяча от Челси, но главную задачу мы решили
Тренер прокомментировал выход в 1/8 финала
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри прокомментировал крупное поражение от "Челси" (0:4) в матче Лиги чемпионов.
"Разочарованы, что пропустили четыре мяча, но главную задачу — выход в 1/8 финала — мы решили. Были моменты, когда мы теряли мяч, когда пытались быстро перейти в атаку, хотя надо было постараться придержать владение.
В Турине мы на протяжении всех 90 минут внимательно играли в обороне, а сейчас делали это только 45 минут, после чего сдались. Мы знаем свои слабые и сильные стороны. Даже после таких поражений мы станем сильнее", — цитирует Аллегри сайт УЕФА.
После пяти матчей "Челси" располагается на 1-м месте в турнирной таблице группы H Лиги чемпионов с 12 очками в активе. "Ювентус" (12) – на 2-м месте. Оба клуба вышли в плей-офф турнира.
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