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Дзаппакоста получил травму лодыжки в матче с Янг Бойз
Сроки восстановления пока неизвестны
zappa
Защитник "Аталанты" Давиде Дзаппакоста получил травму в матче 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов против "Янг Бойз" (3:3), сообщает Football Italia.
29-летний итальянец был заменен в начале второго тайма. По информации источника, у футболиста травма лодыжки. Сроки восстановления не уточняются.
В сезоне-2021/22 Дзаппакоста провел 17 матчей за "Аталанту", на его счету 1 гол и 4 результативные передачи.
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