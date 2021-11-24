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Дзаппакоста получил травму лодыжки в матче с Янг Бойз

Италия
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Сроки восстановления пока неизвестны

Дзаппакоста получил травму лодыжки в матче с Янг Бойз

zappa

Новина українською

Защитник "Аталанты" Давиде Дзаппакоста получил травму в матче 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов против "Янг Бойз" (3:3), сообщает Football Italia.

29-летний итальянец был заменен в начале второго тайма. По информации источника, у футболиста травма лодыжки. Сроки восстановления не уточняются.

В сезоне-2021/22 Дзаппакоста провел 17 матчей за "Аталанту", на его счету 1 гол и 4 результативные передачи.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Давиде Дзаппакоста
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