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Лацио заключил самый большой спонсорский контракт за всю историю существования клуба
Об этом рассказал директор по маркетингу
Фото: football24.ru
Директор по маркетингу "Лацио" Марко Каниджиани в рамках мастер-класса факультета "Менеджмент в игровых видах спорта" Бизнес-школы RMA рассказал о главных инвесторах в итальянском футболе.
"В Италии со спонсорами стало сложнее после введения некоторых законов. У нас букмекеры не могут спонсировать футбольные клубы. Дети до 18 лет не могут пользоваться услугами букмекеров. Сейчас главные инвесторы в итальянском футболе — это криптовалюты. Мы заключили крупный договор с Binance в качестве основного спонсора. Это самый большой спонсорский контракт в истории "Лацио", по которому мы общались четыре месяца. После заключения контракта мы выпустили фан-токены ценой по 1 доллару. Через несколько часов их цена достигла 100 долларов, а позднее выровнялась на уровне 7-10 долларов за токен", — передает слова Каниджиани "Спорт-Экспресс" Артем Бухаев.
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