  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Ибрагимович продемонстрировал свои навыки в тхэквондо и процитировал Брюса Ли
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ибрагимович продемонстрировал свои навыки в тхэквондо и процитировал Брюса Ли

Италия
(1 голосов)

Златан в курсе дела

Ибрагимович продемонстрировал свои навыки в тхэквондо и процитировал Брюса Ли

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Милана" и сборной Швеции Златан Ибрагимович похвастался своими навыками в тхэквондо, поделившись видео в социальных сетях:

"Ты должен быть бесформенным как вода", – отметил Златан.

Читайте такжеЧто-то из мира единоборств. ВИДЕО, как Ибрагимович с плеча брутально продавил в спину Аспиликуэту

Ибрагимович имеет почетный черный пояс по тхэквондо. В детстве он посещал занятия в клубе тхэквондо "Enighet" (со шведского "Единство"). Полная цитата Брюса Ли звучит следующим образом:

"Опустоши свой разум. Стань аморфным, бесформенным как вода. Когда воду наливают в чашку, она становится чашкой. Когда воду наливают в чайник, она становится чайником. Когда воду наливают в бутылку, она становится бутылкой. Вода может течь, а может крушить. Будь водой, друг мой".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Златан Ибрагимович
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...