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Ибрагимович продемонстрировал свои навыки в тхэквондо и процитировал Брюса Ли
Златан в курсе дела
Getty Images / Global Images Ukraine
Нападающий "Милана" и сборной Швеции Златан Ибрагимович похвастался своими навыками в тхэквондо, поделившись видео в социальных сетях:
"Ты должен быть бесформенным как вода", – отметил Златан.
You must be shapeless, formless, like water pic.twitter.com/FdSYezZh3G— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) November 25, 2021
Ибрагимович имеет почетный черный пояс по тхэквондо. В детстве он посещал занятия в клубе тхэквондо "Enighet" (со шведского "Единство"). Полная цитата Брюса Ли звучит следующим образом:
"Опустоши свой разум. Стань аморфным, бесформенным как вода. Когда воду наливают в чашку, она становится чашкой. Когда воду наливают в чайник, она становится чайником. Когда воду наливают в бутылку, она становится бутылкой. Вода может течь, а может крушить. Будь водой, друг мой".
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