Ибрагимович продемонстрировал свои навыки в тхэквондо и процитировал Брюса Ли

Нападающий "Милана" и сборной Швеции Златан Ибрагимович похвастался своими навыками в тхэквондо, поделившись видео в социальных сетях:

"Ты должен быть бесформенным как вода", – отметил Златан.

You must be shapeless, formless, like water pic.twitter.com/FdSYezZh3G — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) November 25, 2021

Ибрагимович имеет почетный черный пояс по тхэквондо. В детстве он посещал занятия в клубе тхэквондо "Enighet" (со шведского "Единство"). Полная цитата Брюса Ли звучит следующим образом: