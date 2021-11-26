Год без Диего. В Неаполе открыли памятник Марадоне

Открытие нового монумента в Неаполе было приурочено к первой годовщине смерти футболиста Диего Марадоны. Вчера, 25 ноября, состоялась церемония открытия памятника легендарного аргентинского игрока.

Автором статуи Марадоны является скульптор Доменико Сепе. Памятник в натуральную величину временно установили перед стадионом "Наполи", который был переименован в честь футболиста вскоре после его смерти в прошлом году. В ближайшее время власти Неаполя решат, куда будет перенесена статуя Диего.

Напомним, Диего Марадона умер от сердечного приступа в собственном доме в Буэнос-Айресе утром 25 ноября 2020 года.