  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Год без Диего. В Неаполе открыли памятник Марадоне
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Год без Диего. В Неаполе открыли памятник Марадоне

Италия
(1 голосов)

Правильный шаг

Год без Диего. В Неаполе открыли памятник Марадоне

Eurosport

Новина українською

Открытие нового монумента в Неаполе было приурочено к первой годовщине смерти футболиста Диего Марадоны. Вчера, 25 ноября, состоялась церемония открытия памятника легендарного аргентинского игрока.

Читайте такжеУльтрас вели охоту. Врач сообщил, что Диего Марадона был похоронен без сердца

Автором статуи Марадоны является скульптор Доменико Сепе. Памятник в натуральную величину временно установили перед стадионом "Наполи", который был переименован в честь футболиста вскоре после его смерти в прошлом году. В ближайшее время власти Неаполя решат, куда будет перенесена статуя Диего.

Напомним, Диего Марадона умер от сердечного приступа в собственном доме в Буэнос-Айресе утром 25 ноября 2020 года.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Диего Марадона Наполи (Неаполь)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...