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Год без Диего. В Неаполе открыли памятник Марадоне
Правильный шаг
Eurosport
Открытие нового монумента в Неаполе было приурочено к первой годовщине смерти футболиста Диего Марадоны. Вчера, 25 ноября, состоялась церемония открытия памятника легендарного аргентинского игрока.
Автором статуи Марадоны является скульптор Доменико Сепе. Памятник в натуральную величину временно установили перед стадионом "Наполи", который был переименован в честь футболиста вскоре после его смерти в прошлом году. В ближайшее время власти Неаполя решат, куда будет перенесена статуя Диего.
É stata inaugurata la statua di Diego Armando Maradona davanti allo stadio di Napoli ????????????#Maradona | #Napoli | #D10S | #25Novembre pic.twitter.com/CrS8jVgXOw— Eurosport IT (@Eurosport_IT) November 25, 2021
Напомним, Диего Марадона умер от сердечного приступа в собственном доме в Буэнос-Айресе утром 25 ноября 2020 года.
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