Стефано Пиоли продлил трудовой договор с Миланом

Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли продлил контракт с клубом до 30 июня 2023 года с опцией пролонгации еще на один сезон.

Наставник "россонери" подписал обновленное соглашение в присутствии руководство клуба, Ивана Газидиса и Паоло Мальдини. Пресс-конференция транслировались на "Milan TV".

???? OFFICIAL: Stefano Pioli extends his contract with Milan until June 2023 pic.twitter.com/L5NtO083zQ