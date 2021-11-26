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Стефано Пиоли продлил трудовой договор с Миланом

Италия
Обновлено
(1 голосов)

Алленаторе справляется, пока Шевченко набирается опыта в "Дженоа"

Стефано Пиоли продлил трудовой договор с Миланом

Goal

Новина українською

Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли продлил контракт с клубом до 30 июня 2023 года с опцией пролонгации еще на один сезон.

Наставник "россонери" подписал обновленное соглашение в присутствии руководство клуба, Ивана Газидиса и Паоло Мальдини. Пресс-конференция транслировались на "Milan TV".

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"Мы победили "Атлетико" в Мадриде и испытываем фантастические ощущения, это было зрелищно. Я надеюсь, что у нас будет еще очень много таких побед. Я люблю готовиться к матчам в мельчайших деталях, даже за несколько минут до стартового свистка готов что-то дополнить. Надеюсь, что у нас получится. Я рад, что болельщики подхватили чант "Пиоли в огне", он родился случайно в автобусе", – отметил Стефано.

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В статье: Стефано Пиоли Милан
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Источник:
goal.com

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Комментарии (2)
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Red_Cat (Салоники)
26.11.2021 в 14:10
Если Милан доверить Шевченко, получится Дженоа.
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2.dc (Николаев)
26.11.2021 в 13:49
))) … фотка зачетная, только броневика не хватает …))))
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