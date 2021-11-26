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Стефано Пиоли продлил трудовой договор с Миланом
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Goal
Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли продлил контракт с клубом до 30 июня 2023 года с опцией пролонгации еще на один сезон.
Наставник "россонери" подписал обновленное соглашение в присутствии руководство клуба, Ивана Газидиса и Паоло Мальдини. Пресс-конференция транслировались на "Milan TV".
???? OFFICIAL: Stefano Pioli extends his contract with Milan until June 2023 pic.twitter.com/L5NtO083zQ— Milan Eye (@MilanEye) November 26, 2021
"Мы победили "Атлетико" в Мадриде и испытываем фантастические ощущения, это было зрелищно. Я надеюсь, что у нас будет еще очень много таких побед. Я люблю готовиться к матчам в мельчайших деталях, даже за несколько минут до стартового свистка готов что-то дополнить. Надеюсь, что у нас получится. Я рад, что болельщики подхватили чант "Пиоли в огне", он родился случайно в автобусе", – отметил Стефано.
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